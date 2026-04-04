Sandro Perković: 'U reprezentaciji se pokazalo i dokazalo ono što je svima nama duže poznato'

Sandro Perković, cijenjeni hrvatski nogometni trener na klupi armenskog prvoligaša FC Noah gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr Maksanov korner. Sandro Perković javio nam se iz Erevana, gdje s klubom niže uspjehe. Perković priča o sezoni u FC Noah, s kojim drži četvrtu poziciju u poretku armenske prve nogometne lige.

Pjunik je vodeći u armenskom prvenstvu sa 38 bodova, a prvih pet klubova zgusnuto je u šest bodova, što dovoljno govori o konkurentosti i zanimljivosti same lige. Iza Noaha je povijesna europska sezona, koja je završila ispadanjem od AZ Alkmaara u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige, a Noah je i dalje u igri za tri trofeja. Sandro Perković u podcastu Net.hr Maksanov korner priča i o SHNL-u, Dinamu i Hajduku, Rijeci, Bruni Petkoviću u Turskoj, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i Bosni i Hercegovini i Italiji. Najavljuje bivši trener Dinama i Svjetsko nogometno prvenstvo, govori o favoritima i šansama Vatrenih.

Sandro Perković priča, između ostalog i o dominantnoj sezoni Dinama, Hajduku, nastupima hrvatske reprezentacije na američkoj turneji, Luki Vuškoviću, Nikoli Mori, Marcu Pašaliću, te senzacionalnom plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo.

Armenska priča o uspjehu i juriš na dvostruku krunu

Perkovićeva sezona u Armeniji pretvorila se u pravu nogometnu bajku. Njegov Noah ispisao je povijest armenskog nogometa plasmanom u doigravanje Konferencijske lige, prvi put dočekavši "proljeće u Europi".

"Po prvi smo put to uspjeli ostvariti", ponosno navodi Sandro Perković.

Pobjeda protiv nizozemskog AZ Alkmaara značajno je popravila nacionalni koeficijent, osiguravši Armeniji bolje startne pozicije u europskim natjecanjima od sljedeće sezone.

"Popravili smo koeficijent armenskim klubovima i nogometu, tako da o iduće sezone pobjednik Kupa Armenije starta u Eueopi iz Europske lige. Prvak ide u Ligu prvaka i još dva kluba idu u Konferencijsku ligu, što je velika stvar za armenski nogomet. Što se tiče lige, krenuli smo jako dobro i u ovom trenutku imamo sve pobjede u proljeću. Za vodećim Pjunikom zaostajali smo 11 bodova, sad smo na -6. U Kupu smo taj isti Pjunik izbacili kombinirano 4-3, ušli smo u polufinale i u ovom trenutku je stvarno sve dobro. Vrlo dobro i kvalitetno radimo i to je nešto što mi daje optimizam za sam finiš sezone" govori Perković, ističući da je najponosniji na način na koji njegova momčad funkcionira i trenira, što je po njemu važnije i od samih rezultata.

"Za sad su šefovi zadovoljni, ali znate kako je to. Za tri dana imamo novu utakmicu i dat ćemo sve da i dalje ostanu zadovoljni. U armenskoj ligi ima pet izuzetno kvalitetnih momčadi i svi smo vrlo blizu, zgusnuti u šest bodova. Europa nas je koštala dosta toga, malo smo zaostajali, šest bodova smo iz vodećeg Pjunika kojeg smo izbacili iz Kupa, što je isto bila jedna jako bitna poruka cijeloj ligi, da smo tu, da smo dobri i da smo živi. Do kraja je 10 kola i bit će izuzetno zanimljivo. Naravno, svaku utakmicu ne možeš dobiti. I ostali su dobri, ulažu velika sredstva, imaju jako dobre i kvalitetne igrače. Nije jednostavno igrati. Mi smo igrali tu sreću ili nesreću da smo igrali Europu. Putovanja su nam jako daleka, vremenska razlika i sve to i na neke utakmice nam je to utjecalo. Ako me pitate što nam nedostaje u rosteru, znate kakvi smo mi treneri, uvijek bi dva igrača. Malo nam fali ovdje, malo ondje. Radimo dobro, radimo kvalitetno što rezultati i pokazuju, naposljetku. U ovom sam trenutku zadovoljan i u zadnji dio sezone ulazimo u dobroj atmosferi, spremni, u dio sezone koji će odlučiti o svemu."

O najvećim izazovima u Armeniji Sandro Perković priča:

"Daleka putovanja su zeznuta. Razlika je ćetiri sata. Vratimo se iz Europe u petak, recimo, a već u nedjelju igramo ligašku utakmicu i to sigurno nije jednostavno. Nemaš vremena ni za trening ni za odmor ni za regeneraciju. To je jedan od problema s kojim sam se susretao. Ovdje u Armeniji imamo pravilo da u svakom trenutku mora na terenu biti tri armenska igrača. Najviše se ponosim kako mi momčad u ovom trenutku izgleda, radi i trenira. Kad se uzme polazišna točka sad i kad sam preuzeo momčad, ovo sad je ozbiljna razina. Od same pripreme za trening, trening, oporavak, ovo je sad ozbiljna razina. Zbog toga sam najviše ponosan":

Dinamova dominacija i nelogični potezi na Poljudu

Kao bivši trener u Dinamu, Perković pažljivo prati događanja u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Smatra da je Dinamo ove sezone suvereno i potpuno zasluženo osvojio naslov prvaka, istaknuvši ključnu razliku u odnosu na prošlu sezonu.

"Drago mi je da će Dinamo vratiti naslov prvaka. To je i bila najvažnija stvar u ovoj sezoni. Čestitam im na tome. Ove sezone Plavi ne rade kikseve. Nisu dozvolili, ni kad su igrali Europu, da im se dogodi manjak koncentracije. Vidi se da im je glavni fokus na SHNL-u. Dinamo je moćan i zato je prvi, ali za ligu bi bilo bolje da su ostali konkurentniji", objasnio je, dodavši da je prošlosezonska momčad, unatoč senzacionalnih 11 bodova u Ligi prvaka, pokazivala znakove zasićenja.

"Gledajmo činjenice. Ista momčad je u Ligi prvaka prošle sezone osvojila 11 bodova, što je senzacionalno. Nadam se da će me vrijeme demantirati, ali moje mišljenje ja da skoro niti jedna hrvatska ekipa neće uzeti 11 bodova u Ligi prvaka. Momčad koja je u stanju osvojiti 11 bodova u Ligi prvaka sigurno rezultatski nije bila na razini u SHNL-u na kojoj je trebala biti. Još samo jedan podatak. Znam da u trenutku dok sam ja kao glavni trener preuzeo Dinamo, čini mi se da je prošlo 28 kola u SHNL-u, mi smo do tad bili primili 38 golova, što je puno previše. Ta dva podatka samo kad se uzmu već se može izvući zaključak i sigurno da je tu malo bilo, možda i zasićenja i svega. Ide to nas i tu trenere, mi smo morali bolje prevenirati, proširiti kadar s mlađim igračima. Završilo je kako je završilo".

S druge strane, iznenadili su ga turbulentna sezona Osijeka i pad Hajduka. Sandro Perković o Hajduku i treneru Gonzalu Garciji priča sljedeće:.

"Što se događa s Hajdukom? Ne znam, ali moram reći kako mi se Hajduk kao momčad jako sviđa. Oni su isprofilirali veliki broj mladih igrača, radili su jake transfere. Teško je pratti razvoj mladih igrala i raditi trensfere mladih igrača koji se dokažu pa odu, a ti se boriš s jednim moćnim Dinamom. Cijenim Gonzala Garciju, on je kvalitetan trener i drago mi je da je u tako velikom klubu kao što je Hajduk. Ono što meni kao promatraču nije bilo jasno jest period sezone gdje njihov daleko najbolji igrač, Marko Livaja, nije igrao. Kako ja vidim stvari, postoje samo dvije opcije. Postoje samo dvije opcije: Livaja je u Hajduku i na terenu i on je jedan od najboljih igrača u svemu. Ili B Livaja nije u Hajduku. Opcija C je opcija koja je dugo egzistirala u Hajduku, a to znači ovo: Marko Livaja u Hajduku na klupi, po meni je van svake zdrave pameti i naravno da kad radiš neke stvari koje nisu normalne, ne može ni rezultat biti normalan", bio je jasan Perković.

Vatreni na američkoj turneji dobili adute za budućnost

Perković je pohvalio odluku izbornika Zlatka Dalića da odvede reprezentaciju na turneju u SAD, gdje su pobjeda protiv Kolumbije i poraz od Brazila bili manje važni od širine kadra koja se pokazala.

"Prvo, izuzetno je dobra stvar što je gospodin Dalić odlučio otići u SAD na turneju s reprezentacijom, da se pripremi za ono što reprezentaciju čeka na SP-u i sjajna je stvar što smo igrali protiv jakih momčadi. Zadovoljan sam s prezentacijama naše reprezentacije i protiv Kolumbije i protiv Brazila, iako smatram da smo nezasluženo izgubili od Brazila 3-1. Sjajno je da smo dobili širinu. Sada gotovo na svakoj poziciji imamo po dva iznimno kvalitetna igrača, što je za turnirski sustav natjecanja velika stvar jer te neke stvari ne mogu više poremetiti, kartoni, ozljeda ili bolest, a na SP-u će biti veliki broj utakmica. Vidjeli smo da je gospodin Dalić isprobao sustav s trojicom iza i da je to funkcioniralo sasvim dobro. Naravno, bile su tu neke poteškoće primarno u defanzivnom dijelu, defanzivnom dijelu, defanzivne tranzicije i branjenja možda tih bočnih pozicija malo, međulinijskih prostora, ali kako sam pročitao negdje, imali su jedan do dva treninga, tako da se ne može to sve uskladiti nakon tako malo treninga, a igrali smo protiv kvalitetnih reprezentacija, a meni je to izgledalo stvarno jako dobro. Posebno u ofenzivnom sustavu gdje smo u ofenzivnom sustavu 3-4-2-1 stvarno nezgodni. Imamo puno opcija za igrati. Perišić na lijevom boku uvijek radi dar - mar. Iznimno kvalitetan igrač. Ovdje na desnoj strani Stanišić i kad je bio Marco Pašalić koji je lijeva noga pa ulazi unutra i donosi kvalitetne lopte. Četiri vezna, koga god da staviš ne znaš tko je bolji. Luka će biti na SP-u glavni motor i igrač koji će nas voditi u svemu. Naprijed imamo kvalitetne opcije", rekao je Perković, istaknuvši nekoliko pojedinaca.

Luka Vušković, dragulj za sljedeće desetljeće

Posebno je impresioniran mladim stoperom Lukom Vuškovićem, za kojeg je uvjeren da je budućnost hrvatskog nogometa. Prisjetio se samo u Maksanovom korneru jedne anegdote kad ga je prvi put gledao na juniorskoj utakmici Dinama i Hajduka.

"Sad se pokazalo i dokazalo što je svima nama poznato već duže vrijeme, a to je da je Luka Vušković svjetski talent i nosit će na svojim leđima reprezentaciju sljedećih desetak godina. Ispričam ću vam jednu anegdotu, ja sam još bio u Maksimiru i ima tome već dvije - tri godine. Igrali su juniori Dinama i Hajduka na terenu broj 3, to se sad zove teren Cice Kranjčara. Otišao sam iz ureda pogledati tu utakmicu, zanimalo me vidjet kako će naši mladi dečki, kao dišu u jednoj ozbiljnoj utakmici, a neki od njih su već trenirali u seniorima Dinama i da vidim što to Hajduk ima od juniora. Nakon par minuta utakmice pitao sam prijatelja koji je samnom gledao - tko je ovaj mali? Ne zbog toga što je on super igrao u toj utakmici, nego zato što je jedini verbalno vodio svoju momčad. Ono, svima im je dirigirao što je nešto što se u današnjem nogometu skoro pa izgubilo. Nekad su svi pričali, danas više nitko ne priča. I onda mi je prijatelj rekao to ti je Luka Vušković. Znao sam ja postoji Luak Vušković i da je talent, ali ga nisam dotad gledao. Tada je bio dvije ili tri godine mlađi od svih, a izgledalo je kao da je on dvije ili tri godine stariji. Već tada je jedini verbalno vodio momčad. Meni je sve bilo jasno, to je svjetski talent i vrhunski igrač koji će nositi reprezentaciju na svojim leđima idućih desetak godina. On kao stoper ima sve - odličnu igru s loptom, progresivna dodavanja, ima tu pozitivnu drskost, tu bezobraštinu koja je potrebna za vrhunskog igrača. Dobar u zraku, dobar na tlu. Brzinski dobar. Mislim da će završiti u nekim od najvećih svjetskih klubovai to je velika vrijednost hrvatskog nogometa".

O Dominiku Livakoviću tvrdi:

"Možda sam malo subjektivan kad pričam o Dominiku Livakoviću, ali smatram da nisam. Dominik Livaković je jedan od najboljih vratara svijeta koji je opet to sad i pokazao. Jako sam zadovoljan s dvije utakmice protiv Kolumbije i Brazila, govoreći o cijeloj repreezntaciji i sve što smo vidjeli, cijelom turnejom. Svi su čvrsto na zemlji. Nema prevelikih najava, nema euforije, što nama zna biti najveći neprijatelj. Idemo na SP mirni, ali imam osjećaj da su oni jako dobro svjesni kvalitete koju imaju i nismo mi slučajno na zadnja dv SP-a bili drugi i treći i ja sam sigurno da ćemo daleko dogurati".

Potvrda kvalitete u veznom redu

Uz Vuškovića, kao veliki dobitak turneje istaknuo je Nikolu Moru.

"On je meni osobno prototip veznog igrača kakve želim u svojoj momčadi. Apsolutno sam siguran da će ići na Svjetsko prvenstvo i tamo igrati važnu ulogu."

Od senzacije BiH do novog posrtanja Italije

Hrvatska se na Svjetskom prvenstvu nalazi u teškoj skupini s Engleskom, Ganom i Panamom, no Perković smatra da Hrvatska nije "underdog", već nogometna velesila. Kao glavne favorite za naslov vidi Španjolsku i Francusku, ali upozorava i na Brazil, Argentinu te uvijek opasnu Njemačku.

Posebno emotivno doživio je plasman Bosne i Hercegovine, koja je u doigravanju izbacila Italiju.

"Velike čestitke svima. Slike slavlja u Sarajevu i po cijeloj Bosni su nešto prekrasno. Drago mi je zbog tog napaćenog naroda da napokon ima nešto čemu se može veseliti", rekao je Perković, čija dva igrača iz BiH, Zoranić i Mulahuseinović, dijele istu euforiju.

S druge strane, treći uzastopni izostanak Italije sa Svjetskog prvenstva vidi kao jasan znak dubljih problema. Prema njegovom mišljenju, ključni razlog leži u nedostatku domaćih zvijezda.

"Nekad su talijansku ligu nosili Baggio, Del Piero, Totti, Nesta, Cannavaro. To su bile planetarne zvijezde. Danas u njihovoj ligi talijanski igrači igraju sporedne uloge. Onda kada se skupe u reprezentaciji, fali im ta ekstra kvaliteta koja radi razliku. Ako triput zaredom propustiš Svjetsko prvenstvo, a zoveš se Italija, onda je jasno da nešto krivo radiš", zaključio je Perković.

