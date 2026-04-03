Nedoh pred povijesnim okršajem: 'Želim dočekati sina s pojasom, a Cro Copu poručujem ovo...'

U glavnoj borbi večeri na FNC 29 eventu gledat ćemo okršaj za naslov u poluteškoj kategoriji. Aktualni prvak Matej Batinić (21–5) branit će pojas protiv slovenskog borca Jakoba “Gorille” Nedoha (9–4).

Batinić se nakon dulje pauze vratio u kavez na eventu u Zagrebu i odmah pokazao zašto drži vrh divizije. Uvjerljivim nastupom podsjetio je na svoju kvalitetu, a sada želi nastaviti svoju dominaciju. S druge strane, Nedoh je do prilike za naslov stigao impresivnom pobjedom na FNC Knockoutu. Pred njim je najveći izazov karijere, borba za pojas pred domaćom publikom u Ljubljani, gdje će pokušati ispisati povijest i postati prvi slovenski FNC prvak. Upravo s njim smo razgovarali uoči FNC 29 eventa u Ljubljani.

Je li vas iznenadilo što ste već dobili priliku za meč za titulu?

Borba za titulu je i mene iznenadila. Razgovarali smo o Ljubljani, ali o nekim drugim protivnicima. Ipak, nakon borbi i ishoda iz Münchena, sjeli smo i razgovarali te su mi iz organizacije ponudili taj meč za titulu. Prihvatili smo jer ne želimo propustiti takve prilike, vjerujemo u pobjedu.

O Mateju Batiniću

Nema mane, kompletan borac. Super izazov, od kada smo saznali za borbu, treniramo jako dobro. Mislim da će to biti jedan jako dobar meč, vidjet ćete... Najbolje se boriti protiv kvalitetnih boraca da testiram sebe i svoje mogućnosti. Borio sam se s elitom u PFL-u. Ako izgubiš znaš da si izgubio od kvalitetnog borca, ali sad stvarno vjerujem u pobjedu.

Grizete li se još uvijek nakon poraza od Breesea?

Ovo mi je popravni ispit za Breesea, još i bolja prilika. Gledam na svaki meč odvojeno, ne ulazim s razmišljanjem o prošlosti. Boli me taj poraz jer nisam puno pokazao. Dogodila se moja greška i to me puno više razočaralo.

Kada smo kod Batinića i njegovog tima, podržavaš li mogući povratak Cro Copa u kavez?

Kad jednom završim karijeru, i zbog obitelji i prijatelja i zdravlja, neću ići u ove izazove. Mislim da to ni Mirku ne treba, koliko se sjećam on je imao možda i stvarno mu ne treba to nakon tako velike karijere. Ne podržavam to, znam da je to za zabavu, ali ja sam stava da treba uživat u mirovini. Ne treba to ni njemu ni Fedoru.

Nedostaje li ovom eventu borac koji nudi trash talk?

Zavisi kakav si tip! Ako ti odgovara trash talk svakako, ali evo na ovom eventu su borci koji ne rade to. Ljudi vole one koji se svađaju. U Sloveniji vidim da MMA raste, ali mogu reći da svakako nedostaje Miran Fabjan na radi show. Ja osobno gleda da sam što bolji u kavezu. Nisam takva osoba, a bome ni Rok.

Kako obitelj gleda na mečeve?

Svi me podržavaju i bit će uživo. Tata, sestra i moja cura su najvatreniji. Cura je i trudna i čeka nas lijepa godina svakako. Želim osvojiti pojas i dočekat sina s njim. Ovo je težak sport, ali nije igra. Kad se zatvore vrata kaveza to prerasta u rat. Volio bih da moj sin trenira borilačke vještine, ali ne bih ga volio gledati u ringu ili kavezu profesionalno. Vidjet ćemo što će izabrati, imat će slobodne ruke.

Sve je spremno za veliki okršaj u Stožicama, gdje nas očekuje borba visokog uloga i potencijalni spektakl u poluteškoj kategoriji.

