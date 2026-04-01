Ovi 'domaći' imaju razloga slaviti: Od HNL igrača koji idu na SP može se stvoriti ozbiljna momčad

Završene su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se ove godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Znaju se svih 48 reprezentacija, a SuperSport HNL bi veoma lako moguće mogao sastaviti cijelu jednu momčad. Od Australije do SAD-a u HNL-u ima potencijalnih reprezentativaca. Od onih više realnih (poput Karačića), preko onih koje samo ozljeda može izbaciti s popisa (poput Bennacer), do onih koji ipak trebaju malo sreće (poput Obanda) - igrače koji bi iz najvišeg ranga Hrvatskog nogometa trebali otići na Svjetsko prvenstvo pogledajte u galeriji na vrhu.

Tu ima i igrača koje nismo spominjali, a ranije su bili u planovima izbornika. To su igrači poput Anthonyja Kalika ili Morisa Valinčića, ali nismo uvrstili ni one koji su nedavno otišli iz HNL-a a naći će se u avionu. To su igrači poput Ante Šute koji će sada igrati za Australiju. Tu su i oni koji bi mogli otići na prvenstvo ako promjene reprezentaciju (poput Adu-Adjeija).

Zaključak je, dakle, da je od proširenja Svjetskog prvenstva na 48 sudionika uvelike profitirao i HNL.

Potencijalna postava od HNL igrača koji bi trebali na Svjetsko prvenstvo:

Livaković - Karačić, McKenna, Radeljić, Sigur - Tavares, Bennacer, Fruk, Bakrar - Sabra, Beljo

