Znamo i posljednja dva putnika na Svjetsko prvenstvo
Demokratska Republika Kongo izborila je nastup na Svjetskom prvenstvu nakon 52 godine, dok se Irak našao tamo po prvi put nakon 40 godina
Završene su i interkontinentalne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, te se sada znaju svih 48 sudionika prvenstva koje će se ove godine održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku.
Nogometaši Demokratske Republike Kongo osigurali su nastup na Svjetskom prvenstvu pobijedivši Jamajku s 1-0 nakon produžetaka u utorak u Guadalajari u Meksiku.
Gol iz kornera Axela Tuanzebea u 100. minuti osigurao je povijesnu drugu kvalifikaciju za zemlju, nakon kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1974. u Zairu.
'Leopardi' će tako na Svjetskom prvenstvu, koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada od 11. lipnja do 19. srpnja, igrati u skupini K uz Kolumbiju, Portugal i Uzbekistan.
Razočaranje je ogromno za Jamajku, koja je bila blizu izravnog plasmana u svojoj CONCACAF zoni, a također je ciljala na svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu nakon izdanja 1998. u Francuskoj.
U drugom dvoboju interkontinentalnog doigravanja sastali su se Irak i Bolivija. U utakmici odigranoj u Monterreyu pred gotovo 50 tisuća gledatelja slavili su Iračani.
Do pobjedu su 'Lavovi Mezopotamije' došli pogotcima Alija Al Hamadija i Aymena Husseina, dok je utješni pogodak za Boliviju postigao Moises Paniagua.
"Čestitam igračima koji su nastupili s pravim iračkim mentalitetom, borbeno postavljajući svoja tijela na liniju i zato smo pobijedili. Sretan sam jer smo usrećili 46 milijuna ljudi, pogotovo s obzirom na sve što se događa na Bliskom istoku", rekao je irački izbornik Graham Arnold kojemu će ovo biti drugi uzastopni prolazak na SP, 2022. je u Katru vodio svoju rodnu Australiju do osmine finala.
Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo za Irak još od 1986 kada su u Meksiku igrali s Belgijom Meksikom i Paragvajem. Ove će godine Irak igrati u skupini I s Francuskom, Senegalom i Norveškom.
