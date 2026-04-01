Znamo i posljednja dva putnika na Svjetsko prvenstvo

Završene su i interkontinentalne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, te se sada znaju svih 48 sudionika prvenstva koje će se ove godine održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Nogometaši Demokratske Republike Kongo osigurali su nastup na Svjetskom prvenstvu pobijedivši Jamajku s 1-0 nakon produžetaka u utorak u Guadalajari u Meksiku.

Gol iz kornera Axela Tuanzebea u 100. minuti osigurao je povijesnu drugu kvalifikaciju za zemlju, nakon kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1974. u Zairu.

'Leopardi' će tako na Svjetskom prvenstvu, koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada od 11. lipnja do 19. srpnja, igrati u skupini K uz Kolumbiju, Portugal i Uzbekistan.

Razočaranje je ogromno za Jamajku, koja je bila blizu izravnog plasmana u svojoj CONCACAF zoni, a također je ciljala na svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu nakon izdanja 1998. u Francuskoj.

U drugom dvoboju interkontinentalnog doigravanja sastali su se Irak i Bolivija. U utakmici odigranoj u Monterreyu pred gotovo 50 tisuća gledatelja slavili su Iračani.

Do pobjedu su 'Lavovi Mezopotamije' došli pogotcima Alija Al Hamadija i Aymena Husseina, dok je utješni pogodak za Boliviju postigao Moises Paniagua.

"Čestitam igračima koji su nastupili s pravim iračkim mentalitetom, borbeno postavljajući svoja tijela na liniju i zato smo pobijedili. Sretan sam jer smo usrećili 46 milijuna ljudi, pogotovo s obzirom na sve što se događa na Bliskom istoku", rekao je irački izbornik Graham Arnold kojemu će ovo biti drugi uzastopni prolazak na SP, 2022. je u Katru vodio svoju rodnu Australiju do osmine finala.

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo za Irak još od 1986 kada su u Meksiku igrali s Belgijom Meksikom i Paragvajem. Ove će godine Irak igrati u skupini I s Francuskom, Senegalom i Norveškom.

