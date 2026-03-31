Gegan bez kočnica: 'Prva pomisao na njega? Nokaut!'

Na programu FNC 29 eventa je još jedna borba u velter kategoriji. Tomislav “Gegan” Sičaja protiv Arkadiusza Pałkowskog.

Hrvatski borac Sičaja (6–1), član ATT Zagreb i trenutačno trećeplasirani u velter diviziji, ponovno je u pobjedničkom ritmu i želi nastaviti s dobrim rezultatima.

S druge strane kaveza čeka ga Poljak Arkadiusz Pałkowski (7–3). Nakon debija na FNC Knockoutu kojim nije bio zadovoljan, sada dobiva novu priliku dokazati se na velikoj pozornici u Ljubljani.

Prva pomisao na ime Arkadiusz Palkowski?

Prva pomisao na to ime mi je - nokaut. Vidjet ćemo tko će koga...

Kako teku pripreme?

Ima tu malo ozljeda i prepreka, ali tako mora biti! I kada je tako je dobro jer jedini put kada sam izgubio sam odradio savršene pripreme. Treba uvijeke biti teško, kada je teško uvijek pobijedim.

Sjetiš li se nekada onog neugodnog poraza od Karslidisa?

Ne razmišljam o porazu od Karslidisa. Volio bih revanš, ali morao bih sada izgubiti, to bi bilo jedino realno.

Kakav je Palkowski?

Palkowski sve radi solidno, kao ja. Ni u čemu nije perfektan, ali ni loš. Ima nekoliko završetaka nokautom, nekoliko submissionom, a samo jednu na odluku sudaca pobjedu. To samo govori kakav je, ima poneku specijalku.

Je li teže tebi na 'domaćem terenu' ili njemu kao gostu u Ljubljani?

Lakše je meni, ja se borim pred svojima. Borio sam se u Hercegovini gdje su mi susjedi bili pored kaveza, pola Rame me došlo gledati. Mislim da ne može biti ništa teže, FNC i produkcija je tako veliko da uopće ne čujem to. Na meni samo da uđem u kavez i odradim to.

Što napraviš prije svake borbe?

Imam ritual da pozovem mater I pozdravimo se jedno sat vremena prije meča. Kažem joj uvijek da ću ju nazvati kada završim. Prekrstim se i uđem u kavez odraditi sparring. Meni je ovo igra, ja ovo volim. Kada bih ušao s pomisli ‘idem poginuti’ možda bih stvarno i poginuo... Meni je možda teže kada izgubim jer je njima važno samo da se prođe bez ozljeda. Naviknuli su... Ja i brat smo tu, stalno imaju dvostruki stres...

Bi li volio da se FNC vrati u BiH?

Volio bit da se FNC vrati u BiH, pogotovo ako ja uzmem nekada pojas. Stisnut ćemo Forgija, gorjelo bi da se brat i ja borimo na istom eventu i branimo titule!

Doživio si jedini poraz u Ljubljani, kako ti je u toj Areni?

U Ljubljani mi je prelijepo, moderna je dvorana, stvarno mi se sviđa tamo...

Da možeš birati s kim bi se i gdje borio za titulu, što bi rekao?

Kraska, na stadionu pod Bijelim Brijegom!

