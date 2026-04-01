Zašto smo izgubili od Brazila? 'Sudac je bio neozbiljan, ali treba iskreno reći nešto drugo'

Hrvatska je izgubila od Brazila 3-1 u Orlandu u noći na srijedu po našem vremenu, ali ukupni dojam američke turneje je pozitivan. Pobijedili smo Kolumbiju 2-1, sad smo poraženi, ali ne možemo se, isto tako, oteti dojmu da bi sve bilo protiv Brazila drugačije da američki sudac Armando Villarreal nije dosudio penal za Selecao. U redu, kontakta Josipa Šutala nad Endrickom je bilo, ali on je bio uistinu minimalan. Takvo što rijetko bi sudio neki europski sudac.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Ivo Smoje, bivši hrvatski profesionalni nogometaš, branič koji je svojedobno bio jako težak suparnik za napadače, nekadašnji miljenik navijača Osijeka, za portal Net.hr komentira hrvatsku turneju u SAD-u u sklopu priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo, utakmicu Brazila i Vatrenih, kao i dosuđeni penal za Brazil, odnosno viđenu situaciju i suđenje.

Foto: Borna jaksic/PIXSELL

"Idemo ispočetka. Hrvatska se dobro adaptirala na američke uvjete i suđenje koje nas eventualno čeka na Mundijalu u Sjevernoj Americi ovog ljeta, posebno na ovu drugu utakmicu protiv Brazila i suđenje u njoj. Bile su ovo dobre dvije utakmice za pripremu za SP. Dalić je igrao s trojicom iza. Nekako mi se čini da nam možda u vezi nedostaje jedan igrač u ovom sustavu s trojicom iza, posebno kad igramo protiv momčadi svjetske klase. O tom bi se dalo pričati i razmatrati", govori Ivo Smoje i prelazi na utakmicu protiv Brazila...

"Brazil je sam svjetski nogometni vrh. Poraz malo boli i ne trebamo slavit poraze. Dogodile su nam se neke greške, a na ovakvom nivou, u ovakvim utakmicama, male greškice odlučuju. Zabili smo za 1-1 i onda je pala koncentracija u fazi obrane i dogodila se jedna nesmotrena reakcija koju smo moralo zaobići. Jedanaesterac realno, po svemu kakav je kriterij zauzeo sudac, nije smio suditi jer je puštao čvršću igru. Bilo je par situacija koji su bili evidentni prekršaji u utakmici, ali sudac je to puštao i onda dosudio jedan takav penal. To je usmjerilo ka trećem golu Brazila."

Ivo Smoje dotaknuo se i sljedećeg:

"Nažalost, Hrvatska je pokazala slabost, što nije slabost samo Hrvatske već općenito obrane kao takve. To je situacija kad obrana stoji visoko, a kad suparnik ima brze igrače kao Brazil. Prvi smo pogodak primili iz jedne takve situacije. Gol smo primili nakon izgubljene lopte, a na velikom prostoru se teško braniti protiv brzonogih igrača".

Neki igrači su se posebno istaknuli...

"Veseli me da smo dobili novog reprezentativca Luku Vuškovića. U ove dvije utakmice dečko je pokazao ono što sam malo bio i skeptičan prema medijima koliko su ga pumpali u zadnje vrijeme, ali i protiv Kolumbije i protiv Brazila pokazao je jednu smirenost, staloženost. Začuđujuće kako je Luka Vušković na poziciji stopera odigrao, a još je dijete, tek mu je 19. U obje utakmice mi se jako svidio Nikola Moro i Marco Pašalić na wingbacku. Drago mi je zbog Lovre Majera što je zabio pogodak Brazilu. Manje više svi su se dokazali i pokazali. I Toni Fruk je isto u tom krugu, asistirao je Majeru za gol Brazilu. To je isto velika stvar i za njega i za rast mu samopouzdanja. Sve u svemu, američka turneja je za promišljanje, razmišljanje Zlatku Daliću. Nije bilo Gvardiola i Kovačića. Spominje se Gvardiol, ali po meni Kovačić je jedan od najvažnijih igrača Hrvatske i s njegovim povratkom ćemo biti puno jači. I s Kovom i Gvardiolom smo kud i kamo jači".

Foto: STRINGER/AFP/Profimedia

Treba li strahovati od ovakvog suđenja na SP-u i od sudaca koji očito nemaju kvalitetu za suditi ovakve utakmice?

"Nažalost na SP-u neće suditi najkvalitetniji suci. Najkvalitetniji suci dolaze s kontinenta gdje se igra najkvalitetniji nogomet, a to je Europa. Danas smo imali priliku gledati suđenje Francuza u utakmici BiH - Italija. U toj utakmici u Zenici dogodila se jedna situacija u kojoj se Talijan hrvao u šesnaestercu, srušio s obje ruke igrača BiH pred kraj utakmice i nije sudio penal jer nije htio biti on taj da odlučuje o prolasku, odlasku nekog na SP. Moje mišljenje... Ovaj američki sudac Armando Villarreal što je dosudio, poprilično je neozbiljno što je utjecao na ishod utakmice. Armando Villarreal direktno je utjecao na ishod utakmice Hrvatske i Brazila. Da, kad pričamo o suđenju na SP-u, sve je moguće za očekivati. Međutim, isto tako se druge strane, možda ću sad zvučati malo prekritičan, ali treba biti iskren i reći kako koncetracija naših obrambenih igrača mora biti na nivou Mundijala, a protiv Brazila to nije bila. Ne može koncetracija hrvatske nogometne reprezenatcije biti na nivou neke lige ili ne znam, nekog natjecanja. Svjetsko prvenstvo je najviši rang nogometa i tamo mora koncetracija biti najizraženija moguća. Ne smije nam se događati niti jedna greškica, a kamoli greška. Ne slažem se s odlukom suca kod penala, ali moramo težiti boljem i probati izbjeći takve situacije. Posebno u situacijama kad izjednačimo i onda onako malo proslavimo gol, a već smo se opekli kroz povijest u tim slavljima. Posebno mislim na onu Tursku. U takvim situacijama ne smije padati koncentracija, a očito se sad to dogodilo", zaključio je Ivo Smoje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivo Smoje u Maksanovom korneru: 'Fakultet mi je bio ispred nogometa, a obitelj je moj najveći uspjeh'