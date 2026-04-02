Amerika bruji o Hrvatima: Braća na korak od čuda koje se čeka desetljećima

Amerikancima možda mnogo toga nije važno, ali kada je riječ o sportu, imaju svoje sveto trojstvo košarku, američki nogomet i bejzbol. Uz njih se često spominju i hokej te nogomet, no ova tri prvobitna sporta čine svojevrsni američki sportski „Mount Rushmore“. Svaki od njih ima svoj vrhunac tijekom godine, a iako se bliži početak NBA doigravanja, velik dio američke javnosti ponovno se okreće sveučilišnoj košarci i spektaklu poznatom kao March Madness.

Riječ je o turniru koji se igra u ožujku po nokaut-sustavu, gdje se najbolji sveučilišni timovi bore za naslov. Turnir je stigao do same završnice, ostale su još četiri momčadi, a među njima se nalaze i čak trojica hrvatskih igrača.

Situacija je dodatno zanimljiva jer momčad koju predstavljaju ima snažan balkanski pečat. Za Illinois će se za naslov boriti braća blizanci Tomislav i Zvonimir Ivišić, dok će Toni Bilić, iako član iste momčadi, ovaj put ostati po strani jer nema pravo nastupa ove sezone. Uz njih su i crnogorski reprezentativac David Mirković, srpsko-grčki košarkaš Andrej Stojaković te srpski playmaker Mihailo Petrović. Zajedničko im je, osim podrijetla, i to što sve osim Stojakovića zastupa poznati menadžer Miško Ražnatović.

Braća Ivišić i Mirković prije dolaska u SAD igrali su za Studentski centar iz Crne Gore, Petrović za srpsku Megu, dok je Bilić prošlu sezonu proveo u Cedeviti Junior. Uz njih, u središtu pozornosti često je i Keaton Wagler, koji se prema projekcijama može naći među prvih deset izbora na nadolazećem NBA draftu.

Illinois je do Final Foura stigao pobjedom nad Iowom rezultatom 71:59, čime je osigurao šesti nastup na završnom turniru, koji se igra na Veliku subotu i Uskrsni ponedjeljak. Posebnost ovog uspjeha nije samo povratak na završnicu nakon 21 godine, već i promjena filozofije kluba koji se ove sezone snažno oslonio na igrače s Balkana.

Američki mediji već su prepoznali ovu priču, Wall Street Journal ih naziva „novom supermomčadi iz istočne Europe“, dok im je Yahoo dao nadimak „Balkan Bloc“.

Osim momčadskog uspjeha, ovo je i velika prilika za hrvatsku košarku. Naime, braća Ivišić mogu se pridružiti Davoru Rimcu, koji je 1994. godine s Arkansasom osvojio NCAA naslov i ostao jedini Hrvat kojem je to uspjelo.

No put do trofeja neće biti nimalo lagan. Sljedeći protivnik je UConn, momčad koja je u posljednje tri godine čak dva puta osvajala naslov. Predvodi ih trener Dan Hurley, koji je nedavno odbio unosnu ponudu Los Angeles Lakers vrijednu čak 70 milijuna dolara kako bi ostao na sveučilištu i pokušao ispisati povijest.

Hurley je izgradio jedan od najjačih programa u sveučilišnoj košarci, a poznat je i po neobičnim ritualima od paljenja kadulje do simboličnih „prinosa“ ispod tribina vjerujući kako tako donosi sreću svojoj momčadi. Njegov UConn pokazao je karakter i u četvrtfinalu protiv Dukea, kada su nadoknadili veliki zaostatak i izborili Final Four u dramatičnoj završnici.

Uz Illinois i UConn, završnicu su izborili i Arizona te Michigan, koji su također pokazali impresivnu formu kroz turnir.

Pred nama je uzbudljiv vikend koji će dati odgovor na veliko pitanje, mogu li mladi Hrvati dohvatiti američki košarkaški Olimp i ponoviti uspjeh star tri desetljeća.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore

