AJMO DOMA RUMMA /

Internet se smije: Bosanska zvijer brutalno bocnula talijanskog vratara

Internet se smije: Bosanska zvijer brutalno bocnula talijanskog vratara
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Talijanski vratar našao se na udaru kritika

1.4.2026.
13:03
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Velika pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom odjeknula je svijetom, a reakcije i dalje pristižu sa svih strana. Među njima se istaknuo i komentar košarkaša Jusufa Nurkića, koji je na društvenim mrežama odlučio ismijati talijanskog vratara Gianluigija Donnarummu.

U objavi koja je brzo postala viralna, Nurkić je napisao kako je “Vijeće ministara BiH imenovalo Donnarummu za novog ministra čekanja”, aludirajući na njegovo odugovlačenje tijekom utakmice.

Talijanski vratar našao se na udaru kritika upravo zbog sporog vraćanja lopte u igru i ponašanja kod jedanaesteraca, što je poslužilo kao inspiracija za ovu šalu.

POGLEDAJTE VIDEO: BiH lovi Svjetsko prvenstvo protiv Italije: Ovako je izgledao dan u Zenici

Bosna I Hercegovina, Italija, Donnarumma, Svjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
