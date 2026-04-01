Internet se smije: Bosanska zvijer brutalno bocnula talijanskog vratara

Velika pobjeda Bosne i Hercegovine nad Italijom odjeknula je svijetom, a reakcije i dalje pristižu sa svih strana. Među njima se istaknuo i komentar košarkaša Jusufa Nurkića, koji je na društvenim mrežama odlučio ismijati talijanskog vratara Gianluigija Donnarummu.

U objavi koja je brzo postala viralna, Nurkić je napisao kako je “Vijeće ministara BiH imenovalo Donnarummu za novog ministra čekanja”, aludirajući na njegovo odugovlačenje tijekom utakmice.

Talijanski vratar našao se na udaru kritika upravo zbog sporog vraćanja lopte u igru i ponašanja kod jedanaesteraca, što je poslužilo kao inspiracija za ovu šalu.

