Dobitnik Emmyja snima film o hrvatskim košarkašima na OI 92! Kukoč: 'Bilo je to puno više od turnira'

Dobitnik nagrade Emmy, Jack Barić, započet će produkciju dugometražnog dokumentarca "More Than A Dream" (Više od sna), koji će ispričati priču o hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji na Olimpijskim igrama 1992. u Barceloni.

Barić će režirati i producirati film, koji će istražiti iznenađujuće osvajanje srebrne medalje na njihovom olimpijskom debiju kao neovisne nacije, izazivajući legendarni američki “Dream Team” u utakmici za zlatnu medalju. To se dogodilo usred rata za neovisnost zemlje početkom 90-ih", piše Deadline.

Predvođeni četvoricom igrača koji su bili među prvom skupinom međunarodnih igrača koji su ušli u NBA – Dražen Petrović, Toni Kukoč, Dino Rađa i Stojko Vranković – Hrvati su se pojavili kao vodeća europska sila, prkoseći očekivanjima i osiguravajući mjesto u povijesti košarke.

Puna produkcija trebala bi započeti u svibnju, a film bi trebao sadržavati intervjue s raznim sportskim, kulturnim i političkim osobama iz Hrvatske i SAD-a, te arhivske snimke tima, Olimpijskih igara i ratne Hrvatske. Barić planira premijeru filma na Olimpijskim igrama LA28.

"Više od sna je više od sportske priče - to je priča o naciji koja se bori da se definira u nemogućim okolnostima i hrabrosti sportaša koji su na svjetsku pozornicu donijeli nade cijele zemlje. Njihovo putovanje u Barcelonu, suočavajući se s najvećim timom ikad okupljenim, svjedoči o otpornosti, ljubavi, jedinstvu i nesalomljivom ljudskom duhu. Jedva čekam oživjeti njihovu priču na ekranu", rekao je Barić.

Teško vrijeme

Toni Kukoč, koji je već dao intervju s Barićem, rekao je: "Predstavljanje Hrvatske 1992. bila je jedna od najvećih počasti u mom životu. Naš narod je prolazio kroz vrlo teško vrijeme, a Olimpijske igre su za mene i moje suigrače bile puno više od košarkaškog turnira. Željeli smo nešto učiniti za naš narod. Zahvalan sam Jacku što je ispričao priču o tome što je ta momčad značila - ne samo za košarku, već i za Hrvatsku."

Cijeli sinopsis glasi: "Dok je Dream Team dominirao globalnim reflektorom tijekom Olimpijskih igara 1992., hrvatska reprezentacija stigla je u Barcelonu bez puno pompe. Kod kuće, novoosnovana nacija borila se u najsmrtonosnijem sukobu na europskom tlu od Drugog svjetskog rata - ratu koji je odnio više od 10.000 hrvatskih života i raselio preko 300.000 ljudi."

"S trećinom svoje zemlje pod opsadom i žestokim borbama oko sebe, Hrvati su riskirali sve samo da bi stigli na treninge i utakmice. Predvodila su ih četiri igrača koji su bili među prvim valom međunarodnih zvijezda koje su ušle u NBA: Dražen Petrović iz New Jersey Netsa, Toni Kukoč iz Chicago Bullsa te visoki igrači Boston Celticsa Dino Rađa i Stojko Vranković... Cijeli svijet je znao da je Dream Teamu suđeno osvojiti zlato 1992. godine, pa je prava utrka bila vidjeti tko će se s njima suočiti u finalu. Hrvatska, Rusija, Litva, Brazil i Australija borili su se za to mjesto - a Hrvatska je na kraju zaslužila pravo da se suoči s Amerikancima u finalu."

