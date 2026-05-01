GRAĐANI EVAKUIRANI /

Veliki požar danima guta šume u Toskani: 'Prepušteni smo na milost i nemilost vjetru'

Veliki požar danima guta šume u Toskani: 'Prepušteni smo na milost i nemilost vjetru'
Foto: Roberto Cappello/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia

Požar gori od utorka, a proširio se na više od 800 hektara na planini Faeti, koja se proteže kroz pokrajine Luccu i Pisu

1.5.2026.
16:45
Hina
Talijanski vatrogasci pokušavaju ugasiti veliki šumski požar u Toskani koji gori već danima, a raspiruju ga jaki vjetrovi, zbog čega je preventivno evakuirano oko 3000 ljudi.

Požar gori od utorka, a proširio se na više od 800 hektara na planini Faeti, koja se proteže kroz pokrajine Luccu i Pisu, rekao je načelnik susjednog mjesta San Giuliano Terme.

Požar je vjerojatno uzrokovan paljenjem orezanih stabala maslina koje je izmaklo kontroli, kazao je Matteo Cecchelli za javnu televiziju RAI.

Foto: HANDOUT/AFP/Profimedia

Građani evakuirani

Preko noći su vjetrovi rasplamsali požar, što je potaknulo preventivne evakuacije, naveo je u priopćenju regionalni predsjednik Toskane Eugenio Giani.

Tri protupožarna zrakoplova raspoređena su kao podrška vatrogascima na tlu, objavila je nacionalna vatrogasna služba na X-u. 

"Požar je još uvijek vrlo aktivan", pojasnio je zamjenik gradonačelnika Lucce Fabio Barsanti u videu na Facebooku.

"Ulažu se svi napori kako bi se što više ograničio opseg požara, ali ne možemo se opustiti niti išta predviđati pošto smo prepušteni na milost i nemilost vjetru", dodao je.

