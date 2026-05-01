Otkrivamo gdje sve u Hrvatskoj još uvijek 'živi' Tito: Ovo je popis ulica i trgova s njegovim imenom

Posjetite li bilo koji grad u Hrvatskoj, velike su šanse da ćete proći ulicom koja nosi ime Matije Gupca, ili primjerice, Ljudevita Gaja i Stjepana Radića.

Mnogi će se sjetiti šetnji trgovima kralja Tomislava i ulicama nazvanih u spomen bana Josipa Jelačića, hrvatskih branitelja ili onih koje nose naziv najvećeg hrvatskog grada Zagreba ili grada heroja - Vukovara.

Iako je pitanje preimenovanja ulica i trgova posljednjih godina izazivalo razne podjele u hrvatskoj javnosti, ime Josipa Broza Tita u određenim se sredinama uspjelo oduprijeti promjenama.

Kao dio kulta ličnosti obavijenog oko Tita, neka su mjesta u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ) nosila imena po zadnjem njezinom predsjedniku. I dan danas glavna ulica u Sarajevu zove se Ulica Maršala Tita, a glavni trg u slovenskom Velenju nosi ime Titov trg.

Ulice i trgovi nazvani po Titu

Zanimalo nas je u mjestima u Hrvatskoj ulice, trgovi, plaže i avenije nose naziv po Titu. Ako je suditi po Google kartama, lista izgleda ovako:

Ulica Maršala Tita - Hrastina

Ulica Maršala Tita - Opatija

Ulica Maršala Tita - Turopolje

Ulica Maršala Tita - Šenkovec

Ulica Maršala Tita - Nedelišće

Ulica Josipa Broza - Ivanovec

Ulica Josipa Broza - Kumrovec

Ulica Maršala Tita - Selce

Trg Maršala Tita - Matulji

Trg Maršala Tita - Velika Gorica

Trg Maršala Tita - Rovinj

Titov trg - Buzet

Titov trg - Rijeka

Trg Josipa Broza Tita - Buje

Titova Riva - Fažana

Šetalište maršala Tita - Lovran

Obala Maršala Tita - Poreč

Obala Maršala Tita - Veli Lošinj

Plaža Maršal Tito - Rabac

Trg Josipa Broza Tita - Zabok.

Treba spomenuti kako je popis do prije nekoliko godina bio i duži. Tako je nekoć u Dubrovniku postojala Ulica maršala Tita, koja danas nosi ime dr. Ante Starčevića.

Ista je u Vukovaru preimenovala u ulici prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Šibenska Poljana također je nekad bila Poljana maršala Tita, da bi 2013. promijenila naziv.

Možda najistaknutiji primjer je nekadašnji Trg maršala Tita, koji je od 2017. preimenovan u Trg Republike Hrvatske na inicijativu dijela desno-orijentiranih zastupnika zagrebačke Gradske skupštine i uz konačan "amen" tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

I grad na četiri rijeke nekoć je imao svoj Trg Josipa Broza Tita, koji je danas ipak posvećen hrvatskim braniteljima.

Slične primjere slijedile su vlasti u Zaprešiću i, primjerice, Velikoj Gorici, Varaždinskim Toplicama i Murskom Središću.

Posljednjih se godina ipak više rasprave vode oko preimenovanja ulica nazvanih po osobama povezanih s NDH režimom. Zagrebačka skupština je tako prošle godine izglasala odluku o preimenovanju četiri ulice u naselju Ivanja Reka, na području gradske četvrti Peščenica-Žitnjak. Oporba se žestoko protivila.

Ulica Vladimira Arka preimenovana je u Ulicu Srećka Lipohara, hrvatskog branitelja, Ulica Antuna Bonifačića u Ulicu Sidonije Erdődy Rubido, prve hrvatske primadone. Ulica Filipa Lukasa dobila je ime Nade Iveljić, književnice, a Ulica Ivana Šarića dobila je ime hrvatskog nogometaša Josipa Kuže.

Kako je Tito dobio nadimak?

Jugoslavenski komunistički revolucionar, političar i doživotni predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije rođen je kao Josip Broz, a postao je poznat po nadimku Tito.

Kako ga je dobio? Na to pitanje nema jednoznačnog odgovora, jer postoji više teorija.

U partijskim dokumentima, prije odlaska na robiju Broz je upotrebljavao pseudonime "Georgijević" i "Zagorac". U detaljnoj Titovoj biografiji koju potpisuju Ivo i Slavko Goldstein piše: "Pseudonimi su zbog konspiracije bili obavezni i uvriježilo se pravilo da rukovodeći kadrovi ilegale imaju barem po dva pseudonima". U zapisnicima šest sjednica CK između 10. i 23. kolovoza 1934. u rubrici "prisutni" upisano je ime 'Tito'.

Braća Goldstein pisali su da je kasnije bilo raznih neosnovanih tumačenja u kojima se tom imenu pokušavalo dati neki misteriozni podtekst ili smisao, iako je zapravo nastalo sasvim jednostavno. "Čak je i Fitzroy MacLean prenio neosnovanu pričicu kako je Tito "pozivao k sebi ljude i govorio im što treba raditi. 'Ti ćeš učiniti to, a ti to", govorio je. To je činio jako često da su ga i njegovim prijatelji počeli zvati Tito", stoji u knjizi.

