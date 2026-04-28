Od socijalne države do mafijaškog raja: istinita priča iza serije 'Mafija'

Švedska kriminalistička serija 'Mafija' vodi gledatelje na napeto putovanje u ne tako davnu prošlost, u devedesete godine prošlog stoljeća, kada se Švedska iz mirne i sigurne države blagostanja počela pretvarati u poprište brutalnih bandi.

Uspon vizionara zločina i usamljene policajke

Radnja serije, koja se proteže kroz šest epizoda, prati dva paralelna, ali isprepletena života. S jedne strane je Radovan 'Jakov' Jakovic (Peshang Rad), imigrant s Balkana koji svoj put od siromaštva do vrha kriminalnog podzemlja gradi na krijumčarenju cigareta - poslu koji je u to vrijeme donosio basnoslovnu zaradu. Jakov je prikazan kao inteligentan i proračunat strateg, čovjek koji razumije širu sliku i pokušava minimizirati nasilje kako bi osigurao dugoročan uspjeh. Njegov lik nije tipičan grubijan, već 'tihi, metodični zlikovac' čija ambicija gori ispod prividno mirne vanjštine.

Nasuprot njemu stoji Gunn Thörngren (Katia Winter), predana carinica, a kasnije i policajka, koja jedina uviđa stvarnu opasnost skrivenu iza, naizgled bezazlenog, šverca cigareta. Dok njezini nadređeni ignoriraju problem, fokusirani na spektakularnije oružane pljačke, Gunn shvaća da se pred njezinim očima rađa nova, puno opasnija vrsta organiziranog kriminala. Jakov i Gunn, oboje autsajderi u svojim svjetovima, razvijaju neobičnu vezu, uvjereni da jedno drugo iskorištavaju za vlastite ciljeve, što će na kraju dovesti do razornih posljedica za oboje.

Foto: Viaplay

Krijumčarenje cigareta kao uvod u eru nasilja

Ono što seriju čini posebno uvjerljivom jest njezin povijesni kontekst. Devedesete godine obilježene su raspadom Jugoslavije i krvavim ratovima, a serija vjerno prikazuje kako su se etničke tenzije s Balkana prelile na ulice Stockholma. Kriminalne organizacije, podijeljene po nacionalnim linijama, nisu se borile samo za teritorij i profit, već su dio zarade od krijumčarenja koristile za financiranje ratnih frakcija u domovini.

Foto: Viaplay

Krijumčarenje cigareta postalo je temelj za stvaranje moćnih kriminalnih mreža koje su u Švedsku uvele metode dotad neviđene u toj zemlji: brutalne obračune, bombaške napade i hladnokrvne likvidacije. Serija ne bježi od prikaza nasilja, od pucnjava iz automobila do surovih mučenja, čime zorno dočarava transformaciju švedskog društva. Kritičari su pohvalili 'slow-burn' pristup, gdje napetost polako raste i kulminira u intenzivnim sukobima, te autentičan i sirov prikaz Stockholma, daleko od idilične slike s razglednica.

Foto: Viaplay

Glumačke izvedbe, posebice Peshanga Rada i Katije Winter, dobile su pohvale za slojevitost i uvjerljivost, a serija je kod publike ostvarila dobru ocjenu od 7,5/10 na IMDb-u.

'Mafija' nije samo još jedna priča o gangsterima. To je snažna drama o ambiciji, moralnim kompromisima i posljedicama koje organizirani kriminal ostavlja na cijelo društvo. Prikazuje kako je naizgled sporedna ilegalna aktivnost otvorila vrata eri nasilja čije se posljedice u Švedskoj osjećaju i danas, čineći je obaveznim gledanjem za sve ljubitelje inteligentnih i povijesno utemeljenih kriminalističkih trilera.