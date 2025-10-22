Kardinal Puljić napao zagrebačku vlast: 'Sude po ideologiji, a ne po istini...'

Vrhbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić uputio je priopćenje u kojemu se osvrće na uklanjanje naziva ulice s imenom nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića u Zagrebu.

Podsjetimo, na prijedlog gradonačelnik Tomislava Tomaševića zagrebačka Gradska skupština donijela odluku o preimenovanju četiri ulice koje su nazvane po osobama povezanima s NDH režimom. Tako je ulica Ivana Šarića promjenila naziv i dobila ime hrvatskog nogometaša Josipa Kuže.

Ivan Evanđelist Šarić rođen je u Travniku 1871., a preminuo u Madridu 1960. Bio je vrhbosanski nadbiskup od 1922. do 1945. godine. Šarić je otvoreno iskazivao oduševljenje ustaškim vodstvom. Mjesec dana nakon uspostave NDH, objavio je tekst u kojem je hvalio ustaše kao "dobre, požrtvovne vjernike, bogoljubne i rodoljubne ljude". Šarić je javno podržavao prisilne prijelaze pravoslavnih Srba na katoličanstvo.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zatiranje hrvatske povijesti

Reakciju kardinala Puljića na ovaj porez zagrebačke vlasti u nastavku prenosimo u cijelosti.

"Uvijek vjerujem da će dobro i istina pobijediti. Nadao sam se, istina ne previše, da će se to zbiti i u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i da će tamošnja većina odustati od zatiranja dijela hrvatske povijesti na potpuno totalitarnim i ideološki obojenim osnovama.

Oduzeti imena ulica nekolicini osoba koje su bez ikakvih valjanih razloga tamošnji vladajući, moram to reći - iz rigidno lijeve i projugoslavenske stranke, svrstali među nepoćudne i "ustaše", nečasno je djelo onih koji povijest ne poznaju, ali presuđivati na ideološkim osnovama itekako znaju. Govorili su da su se posavjetovali s povjesničarima, ali lako je uočiti - samo s onima iz njihova "ideološkog kluba".

Je li mu dokazano zlodjelo?

Među onima koji su izgubili ulicu nazvanu po svom imenu je i moj predčasnik, vrhbosanski nadbiskup Ivan Evanđelist Šarić. Reagiram kao njegov nasljednik na stolici vrhbosanskog nadbiskupa, danas u miru.

Upravo svoje umirovljeničke dana provodim u staračkom domu nazvanom po njemu u Lugu pokraj Kiseljaka. Nadbiskup Šarić će zauvijek ostati upamćen kao prevoditelj Biblije na hrvatski jezik u periodu od 1940. do 1943. godine, graditelj prelijepe sarajevske crkve sv. Josipa na Marindvoru (gdje danas počivaju njegovi zemni ostaci u zemlji koju je toliko ljubio) i književnik čija su djela i danas nepoznata, nažalost, široj hrvatskoj javnosti.

Zašto oduzimati taj "trag sjećanja" na njega, ulicu s njegovim imenom, makar i na rubu glavnog grada Hrvata? Samo zato što se s brojnim Hrvatima povukao prema Zapadu? Zar kontekst vremena ne objašnjava njegove pjesme o vođama država u kojima je živio? Zar je ikada bio suđen i osuđen pred neovisnim sudom? Nije! Zar mu je dokazano neko zlodjelo? Nije!

Mračna i zloslutna ideologija

No krimen mu je očito što je hrvatski mislio, svoj narod i Crkvu volio. I jedna ideologija, mračna i zloslutna, svojim mu postupkom želi presuditi ponovno. Drugi su ruke okrvavili krvlju svoga hrvatskog naroda i još ulice nazvane po njima postoje u glavnom gradu Hrvatske...

Uvijek sam na strani istine. Neka ozbiljni povjesničari kažu svoj sud o nadbiskupu Šariću. Ali da se lažima, zasnovanim na komunističkoj "istoriji" i njihovoj "istini", i danas kleveta – nedopustivo je.

Zli je Otac laži. Ali svaka laž umire. Danas ili sutra. Istina pobjeđuje i oslobađa", stoji u priopćenju kardinala Vinka Puljića.

