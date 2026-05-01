Sportski direktor Milana otkrio kakva je budućnost Luke Modrića

Sportski direktor Milana otkrio kakva je budućnost Luke Modrića
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Podsjetio je da je vezni igrač prošlo ljeto, nakon isteka ugovora u Real Madridu, došao baš u Milan jer mu je to bio san.

1.5.2026.
16:45
Hina
Milanov sportski direktor Igli Tare rekao je televiziji DAZN da vjeruje kako će 40-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić i iduće sezone igrati u tom nogometnom klubu.

„Smatram da će ostati u Milanu“, izjavio je Tare čije riječi u petak prenose novine La Gazzetta dello Sport.

Modriću ugovor istječe 30.lipnja, a direktor vjeruje da će „srcem odlučiti“ i produžiti suradnju.

Podsjetio je da je vezni igrač prošlo ljeto, nakon isteka ugovora u Real Madridu, došao baš u Milan jer mu je to bio san.

"Imao je i drugih ponuda, ali želio je ostvariti svoj san o igranju za AC Milan. Njegov dolazak bio je vrlo važan, također i s obzirom na njegov mentalitet“, rekao je Tare.

Modrić, koji je ove sezone upisao 36 nastupa za Milan, trenutno se oporavlja od ozljede jagodične kosti zadobivene prije tjedan dana u utakmici s Juventusom.

Milan zauzima treće mjesto u talijanskom prvenstvu s dvanaest bodova zaostatka za vodećim Interom.

Modrića ovo ljeta čeka Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom koja prvu utakmicu igra 17. lipnja s Engleskom.

