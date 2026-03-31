Dinamo protiv Manchestera igra veliku utakmicu: 'Oni su jedna druga razina, ali vjerujemo u pobjedu'

Košarkaški klub Dinamo u srijedu (19:00) igra uzvratnu utakmicu četvrt finala ENBL-a protiv Manchester Basketballa. U prvoj su Britanci na domaćem terenu slavili 86-84, pa se 'Modri' nadaju u preokret.

A kakve su šanse našeg kluba za Net.hr je prokomentirao kapetan KK Dinama Hrvoje Garafolić

"Iskreno, vjerujem da možemo proći i nadoknaditi razliku. Oni su nas dobili prvu utakmicu dva poena razlike, nije to nedostižno niti nam treba 'čudo' Uvjereni smo da možemo, sigurni smo u svoje sposobnosti i idemo dati sve od sebe," rekao je Garafolić prije nego nastavlja:

"Veliki nam je plus što se druga utakmica igra na domaćem terenu... Doduše, nažalost se igra u Trnskom, a ne u Draženovom domu, ali to nam može biti i plus. Manja je dvorana, pa navijači mogu stvoriti još i žeću atmosferu," kaže kapetan Dinama koji je prokomentirao i momčad Manchestera.

"Radi se o jednoj ozbiljnoj ekipi. Kada smo došli u Englesku i vidjeli sve to, tu dvoranu i trening centre... To je jedna druga razina. Vidi se da ulažu u košarku. Što se tiče samog Manchestera, ja bih rekao da su oni drugi klub Ujedinjenog Kraljevstva. Prvi su London Lionsi protiv kojih je Manchester u posljednoj međusobnoj utakmici igrao na 'jednu loptu'. Radi se o ekipi koja ima svoj stil, koja se jako fokusira na individualnu kvalitetu, a manje na taktiku i koja je ima nekoliko Amerikanaca u ekipi," kaže Garafolić.

Našeg smo sugovornika zamolili i da prokomentira samo natjecanje. ENBL je natjecanje koje je pokrenuto 2021., a od ove godine se u njemu natjeću klubovi iz Hrvatske. Od šest (Alkar, Dinamo, Dubrava, Kvarner, Šibenika, Zabok) klubova u natjecanju je do ove faze ostao jedino Dinamo, a evo kako natjecanje komentira Garafolič.

"Radi se o jednom novijem natjecanju.Recimo da je to nekakvo četvrto, možda peto, natjecanje u nekom europskom košarkaškom rangu. Prva su dakako natjecanja pod ULEB-om (Euroliga i Eurokup), pa ona pod FIBA-om, i onda je tu negdje ovo. No, treba napomenuti kako tu ipak ima zanimljivih ekipa. Tu su momčadi iz cijele Europe koje su snagom i budžetom u rangu prosječne momčadi ABA lige," rekao je kapetan Dinama koji je za kraj komentirao i situaciju u domaćem prvenstvu.

"Naravno da nismo zadovoljni s rezultatom u domaćem prvenstvu, ali još je dosta utakmica do kraja i možemo dohvatiti playoff. Idemo utakmicu po utakmicu, ali prije svega idemo odigrati s Manchesterom".

Utakmica Dinama i Manchestera igra se u srijedu, 1. travnja u 19:00 u kvartu Trnsko, a ulaznice možete kupiti ovdje. Ulaznice možete pronaći za pet ili sedam eura, ovisno o tribini.

