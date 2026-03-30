Amerikanci doživjeli svoj 'Teletović sa parkinga' trenutak: Šut u zadnjoj sekundi raspametio sve!

Američka sveučilišna košarka još jednom je potvrdila zašto nosi epitet jedne od najuzbudljivijih sportskih scena na svijetu. Završnica popularnog “March Madnessa” donijela je nevjerojatne preokrete, emocije i trenutke za pamćenje, a jedan takav obilježio je i dvoboj između UConna i Dukea.

Dok hrvatska javnost s posebnim zanimanjem prati uspjeh trojice naših igrača, Tomislava i Zvonimira Ivišića te Tonija Bilića, koji su s Illinoisom izborili plasman na Final Four, prava drama odigrala se u drugom susretu koji je odlučivao o putniku na završni turnir.

UConn je u utakmici protiv Dukea priredio veliki preokret i potvrdio status jednog od najjačih programa u sveučilišnoj košarci. Iako su Blue Devilsi gotovo cijeli susret imali kontrolu, uključujući i uvjerljivo vodstvo od 44:29 na poluvremenu, završnica je donijela potpuni preokret.

Duke je i 28 sekundi prije kraja imao tri poena prednosti, no tada kreće serija događaja koja je utakmicu odvela u drugom smjeru. UConn je pojačao obranu, iskoristio pogrešku protivnika i vratio se u igru kada je bilo najpotrebnije.

Jedan od ključnih igrača u povratku bio je Tarris Reed Jr., koji je dominirao pod košem i utakmicu završio s 26 poena i devet skokova, uz vrlo dobar šut iz igre. Njegova prisutnost bila je konstantna prijetnja za obranu Dukea tijekom cijelog susreta.

Drama je kulminirala u samoj završnici. Pri zaostatku od tri poena, Silas Demary Jr. izborio je prekršaj i smanjio razliku s linije slobodnih bacanja. UConn je potom agresivnim presingom prisilio Duke na pogrešku, a lopta je nakon nespretnog dodavanja završila u rukama Braylona Mullinsa.

Uslijedio je trenutak koji je podsjetio na famozni “Teletović sa parkinga” trenutak – Mullins je, znatno iza linije za tri poena, preuzeo odgovornost i pogodio šut koji je dovršio veliki preokret nakon zaostatka od 19 poena. Cijelu sekvencu pogledajte OVDJE, a šut je odlično okarakteriziro i komentator Sportkluba: 'Je li moguće'.

Taj trenutak podsjetio nas je i na famozni Nolan Smithov šut u pobjedi Cibone protiv Partizana, smiješna je, a opet dirljiva usporedba, jer upravo famozni Smith, koji je usred Beograda pogodio taj šut, bio je član Dukove momčadi 2010. kada su osvojili titulu, a sada su kao favoriti ispali od iste vrste šuta.

