Poznata tenisačica otvorila račun na OnlyFansu i šokirala sportski svijet

Panna Udvardy, poznata mađarska tenisačica koja je trenutno 92. na WTA ljestvici, objavila je da je otvorila profil na pretplatničkoj platformi OnlyFans, što je izazvalo šok u teniskom svijetu. Njezina odluka izazvala je podijeljene reakcije u javnosti. Dok joj jedni pružaju podršku i hvale njezinu hrabrost da krene novim putem, drugi ju kritiziraju.

Udvardy, 27-godišnjakinja i dvostruka pobjednica Argentina Opena, vijest je podijelila putem društvenih mreža, gdje je objasnila da će pratiteljima ponuditi "stvaran uvid iza kulisa svog života kao sportašice, uključujući treninge, putovanja i svakodnevne trenutke izvan terena“.

"Život tenisačice je intenzivan i zahtjevan, ali imati prostor u kojem mogu biti potpuno svoja jako mi znači. Veselim se što ću se još više povezati s ljudima koji podržavaju moj put na terenu i izvan njega. Vidimo se na @onlyfans“, napisala je na svom Instagram profilu uz video.

Ova odluka dolazi nekoliko tjedana nakon što je tenisačica prijavila prijetnje svojoj obitelji tijekom nastupa na WTA 125 turniru u Antalyji. Kako je tada ispričala, nepoznate osobe tražile su od nje da izgubi meč, uz zastrašivanje koje je uključivalo osobne podatke, fotografije članova obitelji, pa čak i sliku oružja.

Sama igračica poruke je opisala kao "vrlo zastrašujuće“ te je slučaj prijavila nadležnima u teniskom sustavu, u još jednoj lošoj epizodi koja je ponovno ukazala na pritisak povezan s klađenjem u profesionalnom tenisu. I portal Net.hr je pisao o tom slučaju...

U tom kontekstu, otvaranje profila na OnlyFansu vidi se kao dio strategije diverzifikacije prihoda i jačanja izravnog kontakta s pratiteljima. Pristup sadržaju omogućen je putem pretplate, u skladu s uobičajenim modelom platforme.

Slučaj Udvardy nije jedini po tom pitanju. Posljednjih godina nekoliko tenisača okrenulo se sličnim digitalnim servisima, uključujući Nicka Kyrgiosa i Sachiju Vickery, što upućuje na rastući trend traženja novih načina monetizacije i vidljivosti izvan samih natjecanja.

Odluka mađarske igračice tako ilustrira promjene u ekosustavu profesionalnog tenisa, gdje se granice između sporta, osobnog brenda i digitalnog sadržaja sve više brišu.

Tko je Panna Udvardy?

Mađarska tenisačica Panna Udvardy već je godinama jedno od najistaknutijih imena u svom sportu, no njezin put do svjetske pozornice nije bio nimalo uobičajen. Rođena u Kaposváru i odrasla u poznatom ljetovalištu Balatonbogláru, svoju je karijeru gradila korak po korak, kombinirajući talent s nevjerojatnom upornošću. Ipak, ključni preokret dogodio se tisućama kilometara od kuće, na Floridi, gdje je uz pomoć stipendije i neočekivanog sponzorstva glazbene zvijezde uspjela ostvariti proboj u top 100 najboljih igračica svijeta.

Njezina priča nije samo priča o sportskim uspjesima, već i o odvažnosti, snalažljivosti i vjeri u vlastite snove, čak i kada su se činili nedostižnima.

Počeci karijere i ključna selidba u Ameriku

Panna Udvardy, rođena 28. rujna 1998. godine, od malih je nogu pokazivala izniman talent. Kao juniorka je ostvarivala zapažene rezultate i redovito predstavljala Mađarsku na međunarodnim natjecanjima, no prijelaz u profesionalne vode, kao i za mnoge, donio je financijske i logističke izazove. Prve godine profesionalne karijere, od 2015. naovamo, provodila je na manjim ITF i Futures turnirima, marljivo skupljajući bodove i iskustvo. Iako je osvajala titule na nižoj razini, iskorak prema vrhu činio se dalekim.

Sve se promijenilo prije pet godina kada je donijela odluku koja će joj definirati karijeru. Preselila se u Jupiter na Floridi, prateći svog partnera koji je dobio posao u bejzbolskoj momčadi New York Mets. Taj se potez pokazao sudbonosnim. "Ameriku sam uvijek smatrala zemljom prilika, a moje iskustvo je to i potvrdilo", izjavila je Udvardy u jednom intervjuu. Ubrzo po dolasku pronašla je tenisku akademiju koja joj je ponudila stipendiju, omogućivši joj treniranje bez visokih troškova. To je bilo golemo olakšanje za igračicu koja se tada nalazila oko tristotog mjesta na WTA ljestvici i teško si je mogla priuštiti trenera i putovanja.

No, pravi zamah dogodio se kada je shvatila da za daljnji napredak treba putujućeg trenera i jači tim. U potrazi za sponzorom, obratila se nekolicini slavnih osoba, a pomoć je stigla s neočekivane adrese. Redfoo, pjevač i DJ poznat kao član grupe LMFAO, odlučio ju je financijski podržati. Zahvaljujući njegovom sponzorstvu, uspjela je angažirati osobnog trenera, što je rezultiralo spektakularnim usponom - u samo godinu dana skočila je s 350. na 90. mjesto svjetske ljestvice.

Proboj u elitu i najveći uspjesi

Sezona 2021. bila je apsolutna prekretnica. S novim timom i samopouzdanjem, Udvardy je odigrala nevjerojatnih 70 pobjeda u sezoni, osvojivši čak pet ITF naslova. Ti su je rezultati prvi put u karijeri uveli među 200 najboljih igračica, a do kraja godine, nakon finala na WTA 125 turniru u Montevideu, probila je i magičnu granicu top 100.

Vrhunac karijere dosegnula je 2022. godine. U rujnu te godine ostvarila je svoj najbolji plasman, zauzevši 76. mjesto u pojedinačnoj konkurenciji, dok je u parovima bila 65. igračica svijeta. Te je sezone debitirala u glavnom ždrijebu Australian Opena, a na Wimbledonu je upisala svoju prvu Grand Slam pobjedu, svladavši Tamaru Zidanšek prije poraza u drugom kolu. Posebno pamti meč na kultnom centralnom terenu Wimbledona protiv tada druge igračice svijeta, Arine Sabalenke, što je opisala kao ispunjenje sna.

Najveći pojedinačni trofej osvojila je u studenom 2022. na WTA 125 turniru u Buenos Airesu, gdje je u finalu nadigrala Danku Kovinić. Bio je to dokaz da pripada samom vrhu Challengera Toura i da je spremna za veće izazove. Uspješna je bila i u igri parova, gdje je osvojila svoj prvi i zasad jedini WTA Tour naslov 2025. godine u rumunjskom Iașiju, igrajući s partnericom Veronikom Erjavec. Tome je pridodala i nekoliko finala na WTA 250 i 500 turnirima, potvrdivši se kao svestrana igračica.

Mentalna snaga i život izvan terena

Prepoznatljiva po desnorukom forhendu i dvoručnom bekhendu, Udvardy je igračica koja se najbolje snalazi na zemljanoj podlozi, na kojoj je i ostvarila većinu svojih pobjeda. Međutim, preseljenje u SAD i treninzi na tvrdim terenima Floride učinili su je konkurentnom na svim podlogama.

Ono što je posebno izdvaja jest njezina posvećenost mentalnoj pripremi. Upisala je studij psihologije na Indiana East University, koji pohađa online, kako bi bolje razumjela psihološke aspekte vrhunskog sporta.

"Uvijek si pokušavam postaviti male ciljeve. Važno mi je ne fokusirati se isključivo na pobjedu ili ranking, već na vrstu tenisa koju želim igrati i udarce koje želim razvijati. To mi pomaže da ostanem fokusirana na sljedeći poen", objasnila je svoj pristup.

Njezin sportski put dodatno je obogaćen obiteljskom podrškom, budući da je i njezina mlađa sestra, Luca Udvardy, također profesionalna tenisačica. Unatoč usponima i padovima u rankingu, koji su je privremeno izbacivali iz prvih sto, Panna se uvijek uspijevala vratiti, pokazujući otpornost i borbeni duh. Njezina priča ostaje inspiracija mnogim mladim sportašima, kao dokaz da se uz naporan rad, hrabre odluke i ponekad malo neočekivane pomoći mogu dosegnuti zvjezdane visine.

