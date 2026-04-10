Poznata pjevačica svira harmoniku i voli brze automobile: 'Govore što ću ja u utrkama'

Stela Rade, poznata pjevačica i kantautorica koja je nastupila s baladom "Nema te" na velikom finalu Dore 2026., vozačica je drifta koja prskosi svim stereotipima i predrasudama i koja sanja svoje snove. Ima svoju priču, svoje gušte od kojih ne odustaje. Ona je svoja i ne mijenja se za nikog. Zašto i bi, kad joj tako dobro ide. Uz glazbu Stela Rade voli brze automobile i vožnju, ali u kontroliranim uvjetima i na stazi. Vozi BMW E36 compact 2.8. To je Stelin prvi drift automobil i, kako nam kaže, super joj je za treninge. Ali, kako tvrdi, ako dublje planira ići u drift priču, a planira, želi imati V8 automobil. Pa kud puklo, na puklo...

"Razmišljala sam da u svoj BMW E 39 kompakt 2.8 stavim turbo, ali nema smisla jer mi je to automobil za trening. Ne želim ništa kemijati previše. Poanta je da izdrži za treninge i to je to. Ništa preatraktivno, ali lijepo me služi za ovo za što mi sad treba. Pratite moj napredak", govori za portal Net.hr na Bugatti Rimac poligonu na zagrebačkom Mićevcu, uoči svog tek drugog službenog treninga Stela Radu, kojoj će sedma sezona DONUT Drifta biti debitantska što se tiče natjecanja u driftu. Dosta je već toga Stela pohvatala i u međuvremenu je, do trenutka ovog intervjua, vozila simulator, pa želi vidjeti koliko je napredovala i dokle je u driftanju došla. Stelu Radu obitelj i bližnji podržavaju u svemu, pa tako i u natjecanju u driftu. Znaju, kako nam govori, da Stela ima neke svoje ludosti, a driftanje joj je nova ludost u njezinom životu. Nemaju što nego biti tu negdje sastrane, podržavati ju u svemu, pratiti njen rast i razvoj u driftu.

Što se tiče stereotipa, Stela Rade govori:

"Prije svega ja se primarno bavim muzikom, tako da čujem već sastrane, kao, što će ona sad odjednom u utrkama, što će pjevačica sad voziti. Ali, ja sam u svom svijetu, imam neke svoje zamisli i vizije, tako da je drift moja nova zanimacija, vidjet ćemo do koje razine će to ići, ali evo, tu sam da se zabavim prije svega".

A što Stela misli o stereotipima i predrasudama da su žene loši vozači?

"Mislim da postoje i muškarci i žene koji su loši vozači i da to uopće nije pitanje spola, nego samo pitanje imaš li talenta za vožnju ili nemaš. Netko jednostavno nema talent za vožnju i preplašen je u vožnji, tako da ima jako dobrih vozača i ženskih i muških, isto tako i jako loših".

Što se tiče pjevanja, koji Stela žanr izvodi?

"Pop, ali s elementima nekih drugih žanrova. Sviram harmoniku koja je svjetski instrument i kao takvu je pokušavam prikazati na van. Zato što ljudi ovdje imaju predrasude kad vide harmoniku, tako da je harmonika kao instrument u raznim žanrovima. Pjevam uz to. Imam svoj bend, imamo nastupe, tako da je muzika meni na prvom mjestu, a evo, drift je neka zanimacija sastrane".

Je li Stela imala kakvu opasnu situaciju s automobilom?

"Imala sam moj prvi pokušaj drifta sa V8 motorom, što je uopće suludo da sam sjela u taj auto. Uspjela sam spojiti jedan zavoj i u tom trenutku sam pustila gas i imala malu nesreću, ali dobro je prošlo".

Što nam je još Stela Rade rekla pogledajte u priloženom videu gore.

