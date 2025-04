Meč za povijest! Drviš je demolirao Branca i postao 'besmrtan': Ovako je izgledao prije 18 godina

U noći koja će zauvijek ostati urezana u anale hrvatskog sporta, 28. travnja 2007. godine, Puljanin Stipe Drviš, poznat i pod nadimkom "Spiderman", ostvario je san svakog boksača. U König Pilsener Areni u njemačkom Oberhausenu, pred tisućama gledatelja, Drviš je u iscrpljujućem meču od 12 rundi svladao Talijana Silvija Branca i osvojio naslov svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji prema prestižnoj WBA verziji. Bio je to vrhunac karijere borca koji je godinama strpljivo gradio svoj put prema svjetskom tronu.

Put do svjetskog trona: Od Pule do Oberhausena

Stipe Drviš (rođen kao Stipe Drviš 8. lipnja 1973.) imao je impresivnu amatersku karijeru prije nego što je zakoračio u profesionalne vode 1999. godine. Kao amater, šest puta je bio prvak Hrvatske, osvojio je srebro na Mediteranskim igrama 1997. godine te je predstavljao Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996., gdje je stigao do četvrtfinala. Njegov amaterski omjer od 90 pobjeda u 100 mečeva svjedočio je o velikom talentu.

Profesionalna karijera donijela je nove izazove. Drviš, čiji je nadimak "Spiderman" proizašao iz njegovih dugih ruku i brzine kretanja u ringu, brzo se penjao na rang ljestvicama. Već 8. veljače 2003. godine osvojio je naslov europskog prvaka (EBU) pobjedom upravo protiv Silvija Branca u Berlinu. Nakon tri uspješne obrane europske titule, Drviš ju je napustio kako bi se borio za svjetski naslov. Prvi pokušaj nije bio uspješan – u kolovozu 2004. u Australiji gubi meč za WBC eliminator protiv Paula Briggsa. No, Drviš nije odustajao. Vratio se, ponovno osvojio upražnjeni EBU naslov početkom 2006. i strpljivo čekao novu priliku za svjetsku krunu. Ta prilika stigla je u travnju 2007., ponovno protiv starog znanca – Silvija Branca, koji je u međuvremenu postao WBA svjetski prvak.

Večer odluke: Drviš protiv Branca II

Meč u Oberhausenu bio je dio velike boksačke priredbe "Universum Champions Night", gdje je glavna borba večeri bila ona između Felixa Sturma i Javiera Castilleja za WBA naslov u srednjoj kategoriji. No, za hrvatske navijače, sva pozornost bila je usmjerena na polutešku kategoriju i okršaj Drviša i Branca. Ulog je bio ogroman – WBA pojas svjetskog prvaka.

Drviš je u meč ušao s omjerom 31-1, dok je iskusni Talijan, sedam godina stariji od Stipe, imao omjer 55-8-2. Bio je to njihov drugi međusobni dvoboj, a Puležan je znao što ga čeka. Kao i u prvom meču, borba je bila taktički zahtjevna i neizvjesna.

Taktika i izdržljivost ključ pobjede

Drviš je bolje otvorio meč, kontrolirajući prve četiri runde svojom brzinom i direktima s distance, koristeći prednost u dosegu. Međutim, iskusni Branco, poznat po svojoj čvrstini, pojačao je pritisak u središnjim rundama. Od pete do sedme runde, Talijan je uspijevao skratiti distancu i zadati nekoliko opasnih udaraca, uzdrmavši Drviša. U tim trenucima, činilo se da bi meč mogao krenuti u neželjenom smjeru. Sam Drviš kasnije je priznao težinu tih rundi: "Krenulo je dobro, a onda je on navalio u petoj rundi, pa sam ga pustio da se ispuca. To je bila moja taktika, on se umorio, a da mi nije zadao udarac."

Osma runda bila je posebno "divlja", kako su je opisali reporteri – oba borca su krvarila, Drviš iz nosa, a Branco iz posjekotine iznad desnog oka. No, upravo je Drviševa taktika i superiorna fizička sprema došla do izražaja u posljednjoj trećini meča. Kako je borba odmicala, Branco je počeo pokazivati znakove umora. Drviš je to iskoristio, ponovno preuzeo inicijativu od devete runde i potpuno dominirao u posljednje tri runde. "Nakon osme runde njegova kondicija je pala," izjavio je Drviš poslije meča. U završnici je "Spiderman" plesao oko umornog Talijana, zadavao precizne udarce i vješto izbjegavao protivnikove pokušaje, ne primivši gotovo nijedan ozbiljan udarac.

Nakon 12 iscrpljujućih rundi, nije bilo dvojbe. Sva tri suca bodovala su meč u korist hrvatskog borca: 116-113, 116-112 i 115-113. Stipe Drviš postao je novi WBA svjetski prvak u poluteškoj kategoriji!

Povijesni trenutak za hrvatski boks

Pobjeda Stipe Drviša bila je ogroman uspjeh, ne samo za njega osobno, već i za hrvatski boks i sport općenito. Postao je tek treći Hrvat u povijesti s naslovom svjetskog profesionalnog prvaka, pridruživši se legendama Ferdinandu Živiću (koji je bio svjetski prvak 1940-ih pod američkom zastavom, poznat kao Fritzie Zivic) i neponovljivom Mati Parlovu (svjetski prvak 1978.). Prije njega, tek su rijetki hrvatski boksači poput Georgea Chuvala, Marijana Beneša, Renata Cornetta, Branka Šobota i Željka Mavrovića imali priliku boriti se za svjetski naslov, ali nisu uspjeli doći do pojasa. Drviševa pobjeda donijela je Hrvatskoj novog svjetskog prvaka nakon gotovo 30 godina čekanja.

"Ovo je vrlo važna noć za mene i moju domovinu Hrvatsku. Nadali su se drugom hrvatskom svjetskom prvaku," izjavio je emotivni Drviš još prije meča, svjestan težine trenutka. Njegova pobjeda slavila se diljem Hrvatske.

Epilog šampionske priče

Stipe Drviš držao je WBA naslov do prosinca iste godine, kada ga je u Perthu, Australija, izgubio bodovnom odlukom od domaće zvijezde Dannyja Greena. To mu je bio tek drugi poraz u profesionalnoj karijeri koja je brojala 34 meča (32 pobjede, 13 nokautom). Ubrzo nakon toga, Drviš se povukao iz profesionalnog boksa.

Danas, Stipe Drviš živi u svojoj rodnoj Puli sa suprugom i djetetom, gdje vodi popularni beach bar "Pomidor". Iako je njegova boksačka karijera završena, sjećanje na onu proljetnu noć u Oberhausenu, kada je Stipe "Spiderman" Drviš osvojio svijet i ispisao povijest hrvatskog boksa, ostaje trajno. Bio je to dokaz da se upornost, talent i pametna taktika uvijek isplate, čak i na najvećoj svjetskoj pozornici.

