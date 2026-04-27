21-GODIŠNJA ZAHARA /

Kći Angeline Jolie i Brada Pitta upitali o odnosu s majkom: Zgodnog oca nije ni spomenula

Kći Angeline Jolie i Brada Pitta upitali o odnosu s majkom: Zgodnog oca nije ni spomenula
Foto: WALTER/Bestimage/Profimedia

Zahlađeni odnosi Brada Pitta s djecom ponovno su u središtu pozornosti, a najnoviji istup njegove kćeri dodatno je potaknuo nagađanja kako djeca s njim ne žele baš nikakav kontakt

27.4.2026.
21:02
Hot.hr
Popularni bivši holivudski par, glumica Angelina Jolie i glumac Brad Pitt, upoznali su se 2003, a vjenčali 2014. godine. Tijekom godina zajedničkog života posvojili su sina Maddoxa, kćer Zaharu i sina Paxa, a dobili kćer Shiloh te blizance, kćer Vivienne i sina Knoxa.

Nakon razvoda braka 2016. godine, Jolie je tražila puno skrbništvo, dok je Pitt dobio pravo na posjete. Međutim, odnos Pitta s djecom toliko je zahladio da su se ona odrekla čak i njegovog prezimena. Upravo zato i ne čudi da ga 21-godišnja kći Zahara nije ni spomenula prilikom govora na događaju koji slavi ljubav majka i kćeri.

Govorivši koliko joj je teško govoriti o tom odnosu, 21-godišnjakinja je rekla: "Nije izazovno zato što to ne cijenim, već zato što moja mama i ja imamo jedinstven, gotovo srodni odnos koji je teško opisati riječima."

Međutim, najviše pozornosti ipak privlači dio u kojem opisuje kako ju je odgajala majka, pritom uopće ne spominjući kakvu je ulogu u odgoju nje i njezine braće i sestara imao otac, Brad Pitt.

"Usvojena sam sa 6 mjeseci i dobila neke od najposebnijih ljudi kao braću i sestre, sa majkom koja nas je odgajala na vrijednosti pomaganja drugima, ljubaznosti i stalnoj težnji ka rastu kao osobe" rekla je dodavši kako je Jolie njezin uzor jer je nesebična, ljubazna i puna razumijevanja.

