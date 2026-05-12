'nisam vam sve rekao'

Svjetski prvak u suzama otkrio mehaničarima vijest koje su se svi pribojavali

Foto: GIGI SOLDANO/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Iz Ducatijeve garaže kasnije je objavljena snimka trenutka u kojem se Márquez obraća timu nakon nesreće.

12.5.2026.
17:27
Sportski.net
Sedmerostruki svjetski prvak Marc Márquez doživio je težak pad tijekom sprint utrke na Velikoj nagradi Francuske u Le Mansu, pri čemu je utrku završio u pretposljednjem krugu nakon što je izgubio kontrolu i pao preko motocikla.

Nakon incidenta, njegova momčad potvrdila je dijagnosticiranu ozljedu, prijelom metatarzalne kosti desnog stopala, zbog koje je donesena odluka o hitnom operativnom zahvatu u Madridu.

Ozljeda se nadovezuje na prethodne zdravstvene probleme, uključujući poteškoće s ramenom, zbog kojih je Márquez već ranije planirao kirurški zahvat nakon Katalonske Velike nagrade. Međutim, pad u Le Mansu ubrzao je cijeli medicinski proces te je odlučeno da se istovremeno sanira i nova ozljeda stopala.

Iz Ducatijeve garaže kasnije je objavljena snimka trenutka u kojem se Márquez obraća timu nakon nesreće. U tom razgovoru, koji je uslijedio nakon povratka iz utrke, vozač je potvrdio odluku o operaciji te pojasnio da ranije nije informirao mehaničare o svim detaljima svog zdravstvenog stanja.

 

 

 

 

“Nisam vam još ništa rekao…” rekao je Márquez, prije nego što je zastao i emocionalno se distancirao od daljnjeg objašnjenja. Nakon kraće pauze i pribravanja, nastavio je govoriti o problemima s ramenom, naglasivši da postojeća situacija više ne omogućava stabilne performanse na motociklu.

Operativni zahvati provedeni su tijekom vikenda te su prošli uspješno, dok će daljnji tijek oporavka odrediti trajanje njegove pauze od natjecanja.

