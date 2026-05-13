Kakav spektakl: Jakov Jozinović održao osmi koncert u Sava Centru, publiku podigao na noge

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović (21) nastavlja nizati uspjehe i svakodnevno pomiče vlastite granice. Sinoć je održao osmi od deset koncerta u beogradskom Sava Centru, a sudeći po društvenim mrežama, publika nije skirvala oduševljenje.

Koncert je otvorio autorskom pjesmom ''Polje ruža'', a onda je nastavio nizati hitove, između ostalog, i svoj veliki hit ''Ja volim''. Među publikom bile su i brojne zvijezde - influencerica Vesna Jerković, ali i pjevačice Ema Radujko i Leontina Vukomanović.

Podsjetimo, mladi glazbenik iz Vinkovaca već je ranije pokazao koliki interes vlada za njegovim nastupima, a ovim najnovijim uspjehom je potvrdio status jednog od najtraženijih izvođača u regiji.

Također, ove godine Jozinović je osvojio i nagradu Zlatni studio za najboljeg muškog izvođača. Turneju "Ja za čuda letim" je započeo na Valentinovo koncertom na splitskim Gripama, nastavio u riječkom Zametu pa preko Arene u Ljubljani, a sve je spremno i za dva koncerta u Areni Zagreb.

