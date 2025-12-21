FNC 26 je pokazao novu razinu, a publika u Podgorici odraz strasti ili...?

Spektakularna godina za Fight Nation Championship okončana je priredbom u Crnoj Gori koja će se još dugo pamtriti. Dvorana Morača u Podgorici bila je poprište FNC 26 spektakla, večeri koja je ponudila sve ono što borilački sport čini toliko privlačnim: taktička nadmudrivanja, teške bitke na pet rundi i, neizostavno, kontroverzije. I dok su borci u kavezu pružili vrhunske izvedbe, glavna priča večeri postala je publika, čije su reakcije stvorile naelektriziranu, ali i podijeljenu atmosferu.

Janičićeva 'Kobra' ekspresno ugušila 'Kauboja'

Komentirali smo sinoćnje mečeve, kolega Boris Jovičić, MMA legenda Filip Pejić i moja malnekost. Glavna borba večeri, sraz između najveće regionalne zvijezde Miloša "Cobre" Janičića i UFC veterana Alexa "Cowboya" Oliveire, završila je i prije nego što je publika uspjela zauzeti svoja mjesta. Domaći borac opravdao je status favorita i pred svojim navijačima furiozno krenuo od prve sekunde. Trebalo mu je manje od dvije minute da silovitim udarcima završi iskusnog Brazilca i upiše devetnaestu pobjedu u karijeri.

Dvorana je eruptirala, a Janičićeva pobjeda proslavljena je uz pjesmu navijačke skupine "Varvari" i bakljadu, prizor koji je potvrdio njegov status ikone u Crnoj Gori. Bio je to savršen kraj večeri za domaću publiku i demonstracija sile koja Janičića gura prema najvećim svjetskim pozornicama.

Foto: Fnc

Istovremeno, Miljan Zdravković je u jednoj od najiščekivanijih borbi večeri pokazao svjetsku klasu. U iznimno zahtjevnom meču protiv iskusnog Kanađanina Hilla, srpski borac je nakon pet iscrpljujućih rundi uspješno obranio pojas prvaka bantam kategorije. Zdravković je taktički besprijekorno odradio meč, kontrolirao distancu i zasluženo slavio jednoglasnom sudačkom odlukom, iako je dio publike u posljednjoj rundi počeo negodovati zbog nešto sporijeg tempa.

Od ostalih borbi valja istaknuti pametan i zreo nastup Tomislava "Gegana" Sičaje, borca iz zagrebačkog American Top Teama. Nakon neočekivanog poraza u Ljubljani, Sičaja se vratio na najbolji mogući način, dominantnom predstavom protiv Zorana Šolaje u kojoj protivniku nije pružio ni najmanju šansu za pobjedu. Uvjerljivo je slavio jednoglasnom odlukom sudaca, pokazavši taktičku zrelost. Večer je donijela i dva velika šoka: regionalna legenda Vaso Bakočević nokautiran je nakon samo pedeset dvije sekunde protiv Poljaka Artura Sowinskog. Čuli smo se s Vasom tijekom puta za Zagreb i saznali da srećom ništa nije slomljeno. Ahmed Vila doživio je prvi nokaut u devet godina od strane Gruzijca Luke Giorgadzea.

Zvižduci kao znak temperamenta ili...

Ipak, događaj koji je najviše uzburkao duhove bila je ženska borba između Sare Luzar Smajić i Ivane Petrović. Mnogi su ovaj meč prozvali najboljom ženskom MMA borbom u povijesti regije, a tri runde bespoštedne akcije u potpunosti su opravdale taj epitet. Obje borkinje dale su svoj maksimum, no na kraju su suci podijeljenom odlukom pobjedu dodijelili Sari Luzar Smajić. Tako je dočekan i Ilija Brkan.

Foto: Fnc

Odluka je izazvala lavinu negativnih reakcija u dvorani Morača. Glasni zvižduci i povici negodovanja upućeni sucima, ali i samoj pobjednici, zasjenili su sjajnu predstavu u kavezu. Publika je očito smatrala da je pobjeda trebala pripasti Ivani Petrović, a Sara je nakon meča stoički podnijela zvižduke i u svom govoru iskazala poštovanje protivnici, čime je dodatno potvrdila da je ova borba s pravom zaslužila bonus za meč večeri.

Odraz strasti ili...?

Reakcije publike u Podgorici pokrenule su raspravu na društvenim mrežama. Dok jedni strastveno navijanje i emotivne reakcije smatraju sastavnim dijelom sporta, drugi su kritizirali manjak poštovanja prema borcima koji nisu iz Crne Gore.

Foto: Fnc

"Ovo je neuka, balkanska publika."

"Do sad najgora publika na nekom fnc eventu..."

"Na svakom eventu dosad je bilo zvižduka, ali ovo večeras je pretjerano", neki su od komentara.

Osim zvižduka upućenih Sari Luzar Smajić, negodovanje je doživio i Stefan Dobrijević tijekom borbe protiv domaćeg predstavnika Luke Bubanje, ali u puno manjoj mjeri. Slično se može reći i za Selvera Mahmića koji je nakon velike obiteljske tragedije dočekan bez imalo milosti. Ta tanka linija između vatrene podrške i nesportskog ponašanja postala je glavna tema analiza nakon priredbe, pokazujući kako atmosfera na tribinama ponekad može ostaviti jednako snažan dojam kao i borbe u kavezu.

Na koncu, FNC 26 u Podgorici ostat će upamćen kao događaj s dva lica. S jedne strane, bio je to sportski spektakl koji je potvrdio status FNC-a kao jedne od vodećih europskih MMA promocija. S druge strane, bila je to večer koja je pokazala koliko strasti, ali i kontroverzije, borilački sport može izazvati, ostavljajući iza sebe priču koja nadilazi pobjede i poraze.

