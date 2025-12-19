Od Nove godine stiže novo poskupljenje cigareta i duhana! Znamo i za koliko

Nova godina, novi problemi za pušače. Od prvog siječnja rastu trošarine na cigarete i duhan, elektroničke cigarete i e-tekućine, u prosjeku za desetak posto. Doznajemo i koliko će prosječno skočiti cijena kutije cigareta.

"Ukupno projicirano povećanje maloprodajnih cijena cigareta će biti 20 euro centi", otkrio je ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović.

Kutija dakle poskupljuje za 20 centi, duhan, e-cigarete i ostale naprave ovisno o veličini pakiranja i sadašnjoj cijeni. Ipak i uz novo poskupljenje, po cijenama smo i dalje pušački raj u Uniji. Jer najskuplja kutija cigareta, ona u Irskoj, prosječno košta gotovo 19 eura. U Francuskoj više od 14, u Nizozemskoj 12 i pol. Hrvatska je među jeftinijima pa kod nas kutija košta oko pet eura, dok je najjeftinija u Bugarskoj, ispod četiri eura u prosjeku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvati u top 10 po pušenju

"Što se tiče trošarinskog oporezivanja ono je u RH na razini ispod prosjeka EU, dakle mi smo s obzirom na sve elemente toliko zahvatili u porezni bazen da sivo tržište ne procjenjujemo na više od pet posto, što je daleko ispod EU prosjeka", objašnjava Demirović.

Carina je ove godine zaplijenila desetke milijuna cigareta, samo u najvećoj akciji na Bregani krajem listopada gotovo 700 tisuća švercanih kutija. Upravo zbog opasnosti od šverca ne treba pretjerivati sa skokom cijena, kažu u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP). Pogotovo jer imamo dugu granicu sa zemljama koje nisu u Uniji.

"Najbitnije da se taj proces odvija jednim postepenim, umjerenim tempom jer kad bi se trošarine naglo podigle onda se zapravo riskira prebacivanje dijela konzumenata na sivo odnosno crno tržište i izlaganje proizvoda hajdemo reći - sumnjive zdravstvene kvalitete", ističe glavni ekonomist u HUP-u Hrvoje Stojić.

Bilo švercane, bilo legalne, Hrvati cigarete i duhan jako vole. Po pušenju smo u top 10 u svijetu.

Nakon otočja Nauru na kojem puši gotovo 50 posto odraslih, Mjanmara, Bugarske, Srbije, Indonezije i Papue Nove Gvineje - Hrvatska je na neslavnom sedmom mjestu. Kod nas puši gotovo 38 posto odraslih.

Zdravstveni rizik

Pušenje je veliki zdravstveni rizik zbog kojeg države gube ogromne novce za liječenje građana. EU kao i mnoge zapadne zemlje upravo povećanjem cijena duhanskih proizvoda pokušavaju demotivirati ljude za ulazak u svijet dima.

"Prihod od trošarina sigurno je manja stavka nego što je izdvajanje za liječenje ljudi koji imaju probleme", ističe ekonomski analitičar Mladen Vedriš.

Ipak unatoč svim naporima, broj pušača u Hrvatskoj ne pada, štoviše raste. Posebno brine što puše i mladi, podaci HZJZ-a kažu da je 44 posto učenika konzumiralo e-cigarete, nesvjesno kakve posljedice na zdravlje pušenje ostavlja.

"Vani i u politici pojedinih osiguravajućih sustava postoji prosudba, pogotovo kad idete se osigurati i onda pregledavaju vaše zdravstveno stanje. Počinju sa životnom dobi, pretilošću, ali i itekako gledaju pušački rizik", dodaje Vedriš.

Zbog poskupljenja od 20 centi okorjeli pušači vjerojatno neće preko noći odustati od navike, ali neki će se barem zapitati vrijedi li davati toliki novac za nešto što ubija. Smjer politika europskih zemalja je jasan. Cijene će ići gore sve dok cigareta ne postane luksuz kojem je najpametnije - zauvijek reći zbogom.

POGLEDAJTE VIDEO: Nema više zakapanja čikova u pijesak: 'Nije problem u cigaretama nego u premalim pepeljarama'