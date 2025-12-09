Rekao da nema ništa za prijaviti, a onda šok! Pogledajte gdje ih je sve sakrio

Carina Srbije je u suradnji s policijom u nedjelju na graničnom prijelazu Srpska Crnja spriječila pokušaj krijumčarenja 50 tisuća cigareta skrivenih u svim dostupnim tvorničkim šupljinama automobila, piše u priopćenju Carine Srbije.

Foto: Uprava Carina Republike Srbije

Iako je vozač tvrdio da nema ništa za prijaviti, kontrola koja je uslijedila je dokazala da je lagao.

Službenici su provjerili sve preinake na stražnjem dijelu vozila, tj. ispod prtljažnika.

Nema gdje ih nisu sakrili

Rastavljanjem stražnjeg branika i stražnjih svjetala otkriven je tzv. bunker kojeg su posebno napravili za krijumčarenje, u kojem je bila skrivena velika količina cigareta "CORSET".

Foto: Uprava Carina Republike Srbije

Daljnjim pregledom vozila utvrđeno je da su cigarete skrivene i u prednjem braniku, blatobranima, ventilaciji i u području oko motora brisača.

Foto: Uprava Carina Republike Srbije

Vozač i vozilo s krijumčarenim cigaretama predani su policiji i nadležnom tužiteljstvu na daljnji postupak.

