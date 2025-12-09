FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEVJEROJATNA SNIMKA /

Rekao da nema ništa za prijaviti, a onda šok! Pogledajte gdje ih je sve sakrio

Rekao da nema ništa za prijaviti, a onda šok! Pogledajte gdje ih je sve sakrio
×
Foto: Uprava Carina Republike Srbije

Službenici su provjerili sve preinake na stražnjem dijelu vozila, tj. ispod prtljažnika

9.12.2025.
16:56
Andrea Vlašić
Uprava Carina Republike Srbije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Carina Srbije je u suradnji s policijom u nedjelju na graničnom prijelazu Srpska Crnja spriječila pokušaj krijumčarenja 50 tisuća cigareta skrivenih u svim dostupnim tvorničkim šupljinama automobila, piše u priopćenju Carine Srbije

Rekao da nema ništa za prijaviti, a onda šok! Pogledajte gdje ih je sve sakrio
Foto: Uprava Carina Republike Srbije

Iako je vozač tvrdio da nema ništa za prijaviti, kontrola koja je uslijedila je dokazala da je lagao.

Službenici su provjerili sve preinake na stražnjem dijelu vozila, tj. ispod prtljažnika.

Nema gdje ih nisu sakrili

Rastavljanjem stražnjeg branika i stražnjih svjetala otkriven je tzv. bunker kojeg su posebno napravili za krijumčarenje, u kojem je bila skrivena velika količina cigareta "CORSET".

Rekao da nema ništa za prijaviti, a onda šok! Pogledajte gdje ih je sve sakrio
Foto: Uprava Carina Republike Srbije

Daljnjim pregledom vozila utvrđeno je da su cigarete skrivene i u prednjem braniku, blatobranima, ventilaciji i u području oko motora brisača.

Rekao da nema ništa za prijaviti, a onda šok! Pogledajte gdje ih je sve sakrio
Foto: Uprava Carina Republike Srbije

Vozač i vozilo s krijumčarenim cigaretama predani su policiji i nadležnom tužiteljstvu na daljnji postupak.

POGLEDAJTE VIDEO: Trećina Hrvata pije svaki dan, a djeca počinju već s 13: Struka upozorava da predavanja ne pomažu, sustav pada

SrbijaKrijumčarenjeCigarete
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVJEROJATNA SNIMKA /
Rekao da nema ništa za prijaviti, a onda šok! Pogledajte gdje ih je sve sakrio