Vanilin kiflice od lješnjaka: Recept za najprhkije blagdanske kolačiće koji se tope u ustima

Vanilin kiflice, s nježnim mirisom vanilije i lješnjaka, neizostavan su dio blagdana i bude uspomene na toplinu doma. Ovi prhki kolačići, klasik austrijske i njemačke kuhinje, doslovno se tope u ustima. Iako djeluju delikatno, njihova je priprema zapravo vrlo jednostavna, a tajna savršene teksture leži u kvalitetnim sastojcima, hladnom maslacu i brzoj izradi tijesta bez previše miješenja.

Recept za vanilin kiflice od lješnjaka

Prije nego što započnete s pripremom, važno je osigurati sve potrebne sastojke. Kvaliteta namirnica, posebice maslaca i lješnjaka, presudna je za konačni okus i prhkost kiflica. Za otprilike pedeset do šezdeset kiflica trebat će vam sljedeće:

Sastojci za tijesto:

300 g glatkog brašna

200 g hladnog maslaca, narezanog na kockice

100 g fino mljevenih lješnjaka

70 g šećera u prahu

jedno cijelo jaje

prstohvat soli

Sastojci za posipanje:

150 g šećera u prahu

dvije vrećice vanilin šećera ili srž jedne mahune vanilije

Za posebno bogatu aromu, preporučuje se kratko tostirati cijele lješnjake u pećnici ili na tavi prije mljevenja. To će osloboditi njihova eterična ulja i dati kiflicama dublji, orašastiji okus.

Priprema tijesta korak po korak:

Ključ savršeno prhkih kiflica je u načinu na koji se priprema tijesto. Važno je raditi brzo i ne zagrijavati maslac rukama više nego što je nužno. U veću posudu prosijte brašno i šećer u prahu. Dodajte mljevene lješnjake i prstohvat soli te sve suhe sastojke lagano izmiješajte. Zatim dodajte hladan maslac narezan na listiće ili kockice. Vrhovima prstiju brzo utrljajte maslac u brašno dok ne dobijete smjesu nalik vlažnim krušnim mrvicama. Na kraju dodajte jaje i kratko umijesite tek toliko da se svi sastojci povežu u glatko tijesto. Predugo miješenje razvit će gluten u brašnu, zbog čega kiflice neće biti prhke. Oblikovano tijesto zamotajte u prozirnu foliju i stavite u hladnjak na najmanje sat vremena, a idealno i duže. Hlađenje je ključan korak jer će spriječiti da se kiflice tijekom pečenja razliju i izgube svoj prepoznatljiv oblik polumjeseca.

Oblikovanje i pečenje vanilin kiflica

Nakon što se tijesto dobro ohladilo, zagrijte pećnicu na 180 °C i obložite dva velika lima za pečenje papirom za pečenje. Tijesto izvadite iz hladnjaka i otkidajte male komadiće, svaki težine otprilike deset do petnaest grama. Svaki komadić dlanovima prvo oblikujte u kuglicu, a zatim ga razvaljajte u valjčić dug oko pet centimetara, s blago tanjim krajevima. Valjčić potom savijte u oblik potkovice ili polumjeseca. Pazite da krajevi ne budu pretanki kako ne bi zagorjeli tijekom pečenja. Oblikovane kiflice slažite na pripremljeni lim s malim razmakom. Pecite ih u zagrijanoj pećnici deset do dvanaest minuta. Kiflice moraju ostati vrlo svijetle, tek s blago zlatnim rubovima. Ako previše potamne, izgubit će svoju nježnu teksturu.

Tajna završnog dodira

Dok su kiflice još u pećnici, pripremite smjesu za posipanje. U dublji tanjur ili posudu pomiješajte šećer u prahu i vanilin šećer. Ako koristite mahunu vanilije, oštrim nožem sastružite sjemenke i dobro ih utrljajte u šećer.

Pečene kiflice izvadite iz pećnice i ostavite na limu da se ohlade svega minutu ili dvije. Ovo je najdelikatniji dio procesa. Ako ih pokušate uvaljati dok su prevruće, slomit će se. Ako se, pak, potpuno ohlade, šećer se neće dobro primiti za njihovu površinu. Još tople, ali ne i vruće, kiflice pažljivo jednu po jednu uvaljajte u pripremljenu mješavinu šećera dok ne budu potpuno obložene. Nemojte se obeshrabriti ako vam prva ili druga pukne, to se događa i najiskusnijim slastičarima.

Obložene kiflice slažite na rešetku da se potpuno ohlade. Čuvajte ih u dobro zatvorenoj limenoj kutiji, gdje mogu zadržati svježinu i do tri tjedna, postajući svakim danom sve prhkije i ukusnije.

