Trumpov potez razbjesnio Europu, stigao mu žestok odgovor: 'To je neprihvatljivo'

Raste napetost između SAD-a i Europe, i to ponovno oko Grenlanda. Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od svoje ambicije učiniti taj teritorij američkim i objasnio zašto: "Grenland nam treba zbog nacionalne sigurnosti. Ako pogledate Grenland, duž cijele obale nalaze se ruski i kineski brodovi. Trebamo ga zbog nacionalne sigurnosti. Moramo ga imati".

To što je Grenland dio Kraljevine Danske u sklopu koje ima autonomiju, Trump očito ne vidi kao problem.

I kaže: "Ondje živi vrlo malo ljudi. Danska nije uložila novac, niti osigurala vojnu zaštitu. Kažu da su ondje 300 godina, s jednim brodom. A i mi smo tada bili ondje s brodovima, siguran sam. Tako da ćemo to morati sve razraditi".

Sve nije ostalo samo na riječima, Trump je imenovao guvernera Louisiane Jeffa Landryja za posebnog izaslanika za Grenland. On se pak pohvalio da mu je čast što sudjeluje u misiji da Grenland postane dio SAD-a.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen nije krio ljutnju: "Vrlo sam uzrujan zbog imenovanja posebnog izaslanika. I posebno sam uzrujan zbog izjava tog izaslanika, koje smatramo potpuno neprihvatljivima".

Odgovor Europe

Uz Dansku je stala i Europska unija. Glasnogovornik Europske komisije Anouar El Anouni poručio je: "Očuvanje teritorijalne cjelovitosti Kraljevine Danske, njezina suvereniteta i nepovredivosti njezinih granica od ključne je važnosti za Europsku uniju".

S Grenlanda stalno ponavljaju da najveći otok na svijetu nije na prodaju. Danska je odmah poduzela diplomatske korake, najavio je to danski ministar vanjskih poslova Rasmussen: "Zato ćemo pozvati američkog veleposlanika u Danskoj na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova. Razgovarat ćemo o dvije stvari: prvo, da još jednom jasno istaknemo da se ovdje prelaze određene granice, ali i da dobijemo objašnjenje".

Grenland ima tek 57 tisuća stanovnika, od kojih mnogi žele vlastitu neovisnost. Da postanu jedna od američkih država, protivi se njih 85 posto.

Da Trump misli ozbiljno, jasno je bilo i kada je prije više od pola godine poslao J. D. Vancea - kao prvog američkog potpredsjednika u povijesti koji je posjetio Grenland. Nitko ga nije dočekao, posjetio je tek američku vojnu bazu, ali i neizravno zaprijetio.

Danska je dio NATO-a, a time i Grenland, pa su iz Kopenhagena poručili da SAD može povećati vojnu prisutnost i bez zauzimanja teritorija.

