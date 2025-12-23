Kako je Trump jednim potezom povećao bogatstvo za 500 milijuna dolara

Kritičari Donaldu Trumpu često predbacuju da povezuje svoje privatne financijske interese s funkcijom predsjednika SAD-a. Najnoviji posao samozvanog „deal-makera” vjerojatno će ih u tome dodatno učvrstiti, piše Deutsche Welle.

Naime, Trump Media and Technology Group (TMTG) prošlog je tjedna najavila spajanje s energetskom tvrtkom TAE Technologies vrijedno više od šest milijardi dolara – jednom od nekoliko desetaka tvrtki diljem svijeta koje žele koristiti tehnologiju nuklearne fuzije za proizvodnju električne energije.

Tvrtka osnovana 1998. godine, prema Wall Street Journalu, jedna je od najstarijih privatnih tvrtki na svijetu specijaliziranih za nuklearnu fuziju. TAE podupiru Google i energetski koncern Chevron, a prikupila je više od 1,3 milijarde dolara privatnog kapitala, među ostalim i od Goldman Sachsa.

TMTG i TAE imaju ambiciozne planove: već sljedeće godine žele započeti izgradnju „prve nuklearne fuzijske elektrane na svijetu u industrijskim razmjerima”. Direktor TMTG-a Devin Nunes od toga očekuje snižavanje cijena električne energije u SAD-u i bolje pokrivanje energetskih potreba umjetne inteligencije (AI).

Nuklearna fisija i nuklearna fuzija dva su različita načina dobivanja energije iz atomskih jezgri: kod nuklearne fisije teške atomske jezgre, primjerice uran, cijepaju se i pritom oslobađaju energiju. Ta se tehnologija danas koristi u nuklearnim elektranama, ali proizvodi dugotrajni radioaktivni otpad.

Kod nuklearne fuzije lagane atomske jezgre, primjerice vodik, spajaju se međusobno. Taj proces daje još više energije, proizvodi znatno manje dugotrajnog radioaktivnog otpada i smatra se vrlo sigurnim. Međutim, ta tehnologija zasad još nije toliko razvijena da bi mogla biti spremna za tržište.

Veliki rast vrijednosti tečaja Trumpovih dionica

Na američkoj tehnološkoj burzi Nasdaq dionica TMTG-a potom je snažno skočila – na kraju dana zabilježen je rast od 42 posto, na 14,86 dolara. Neto imovina Donalda Trumpa time se, prema Forbesu, odjednom povećala za više od 500 milijuna dolara – sada iznosi 6,8 milijardi dolara.

U međuvremenu je to poraslo za još nekoliko milijuna, jer dionica TMTG-a u SAD-u nastavlja rasti. U tjednima prije toga vrijednosni papiri bili su pod pritiskom: od listopada su izgubili više od 40 posto vrijednosti.

Tko ima kontrolu nad Trump Media?

Trump je TMTG osnovao u veljači 2021., nakon što mu je Twitter blokirao račun zbog upada njegovih pristaša u američki Kapitol 6. siječnja 2021. Središnji projekt TMTG-a dosad je bila aplikacija društvenih mreža „Truth Social”, internetski kanal službenih objava američkog predsjednika Trumpa.

Nakon ponovnog izbora u Bijelu kuću Trump – za razliku od svojih prethodnika – svoju imovinu nije prenio u neovisni povjerenički fond, takozvani „Blind Trust”. Umjesto toga, imovinom njegova oca upravlja sin Donald Trump Jr. Ipak, Donald Trump ostaje jedini korisnik – te i dalje može ostvarivati prihode iz svojih tvrtki. Jasna granica između privatnog poslovanja i javne dužnosti izgleda drugačije.

„Qualified Blind Trust”, kakav zahtijeva „Ethics in Government Act” iz 1978., povjerenička je struktura u kojoj vlasnik („trustor”) nema nikakvu kontrolu, znanje ni utjecaj na upravljanje i odabir pojedinih imovinskih vrijednosti. Prima samo tromjesečno izvješće o promjenama vrijednosti, bez detalja o transakcijama ili udjelima.

Tako je, primjerice, Jimmy Carter svoju farmu kikirikija prenio u „Blind Trust”. I Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush i njegov sin George W. Bush koristili su Blind Trustove tijekom svojih predsjedničkih mandata.

Trump se zalaže za umjetnu inteligenciju

I u ovom poslu s TAE-om financijski interesi poslovnog čovjeka Trumpa mogli bi se ispreplesti s njegovom dužnošću američkog predsjednika. Naime, Trump kao predsjednik SAD-a snažno podupire politiku jačanja i rasta umjetnu inteligenciju – i time dugoročno potiče rast potrošnje energije u zemlji.

Još u studenome on je pokrenuo inicijativu za umjetnu inteligenciju „Genesis Mission”. U četvrtak je američka vlada objavila da je za nju osigurala potporu tehnoloških koncerna poput Microsofta, Googlea i Nvidije.

Olakšan posao kritičarima

Cilj „Genesis Missiona” je uz pomoć umjetne inteligencije ubrzati znanstvena istraživanja te ojačati opskrbu energijom i nacionalnu sigurnost SAD-a. Trump je pobjedu u nadmetanju s Kinom u razvoju umjetne inteligencije proglasio svojim političkim prioritetom.

Zlouporabljuje li Trump, kako mu kritičari predbacuju, svoju dužnost na dosad nezabilježen način kako bi se osobno obogatio? Svojim najnovijim nuklearnim energetskim sporazumom, inicijativom za UI „Genesis Mission” i istodobnim odricanjem od „Blind Trusta” Trump u svakom slučaju dolazi u poziciju da ga se može lakše napadati.

