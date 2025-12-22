Trump ne odustaje od Grenlanda: Guvernera Louisiane imenovao da promovira 'interese zemlje'

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Snažno će promovirati interese naše zemlje za sigurnost, zaštitu i opstanak naših saveznika, pa i svijeta, rekao je Trump
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je objavio da imenuje guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland.
"Jeff razumije koliko je Grenland važan za našu nacionalnu sigurnost i snažno će promovirati interese naše zemlje za sigurnost, zaštitu i opstanak naših saveznika, pa i svijeta", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.
Bijela kuća i predstavnici Landryja nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar, prenosi Reuters.
POGLEDAJTE VIDEO: Trump je poželio Ameriku od Paname do Grenlanda, europski lideri na nogama: 'Ovo je apsurdno'