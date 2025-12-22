Trump ne odustaje od Grenlanda: Guvernera Louisiane imenovao da promovira 'interese zemlje'

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je objavio da imenuje guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland.

"Jeff razumije koliko je Grenland važan za našu nacionalnu sigurnost i snažno će promovirati interese naše zemlje za sigurnost, zaštitu i opstanak naših saveznika, pa i svijeta", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Bijela kuća i predstavnici Landryja nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar, prenosi Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump je poželio Ameriku od Paname do Grenlanda, europski lideri na nogama: 'Ovo je apsurdno'