Trump ne odustaje od Grenlanda: Guvernera Louisiane imenovao da promovira 'interese zemlje'

Trump ne odustaje od Grenlanda: Guvernera Louisiane imenovao da promovira 'interese zemlje'
Foto: Shutterstock

Snažno će promovirati interese naše zemlje za sigurnost, zaštitu i opstanak naših saveznika, pa i svijeta, rekao je Trump

22.12.2025.
6:59
Hina
Shutterstock
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je objavio da imenuje guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland.

"Jeff razumije koliko je Grenland važan za našu nacionalnu sigurnost i snažno će promovirati interese naše zemlje za sigurnost, zaštitu i opstanak naših saveznika, pa i svijeta", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Bijela kuća i predstavnici Landryja nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar, prenosi Reuters.

