Zimske službe spremne za snijeg u Zagrebu: 'Od jutra smo u trećem stupnju pripravnosti'

Zbog najave snijega izdan je alarm za zagrebačku zimsku službu. Boris Mišević se javio iz baze Zimske službe Grada Zagreba, gdje je razgovarao s Ivanom Špeharom, voditeljem zimske službe, o prognozama za noć i sutrašnji dan te o spremnosti ekipa na terenu.

Špehar je rekao da prognoza DHMZ-a predviđa početak oborina tijekom noći, najprije u podsljemenskoj zoni, a zatim i tijekom sutrašnjeg dana na području cijelog Zagreba. Najviše posla očekuje se na Sljemenu, gdje se prema najavi može skupiti 10 do 20 centimetara snijega. „Sve raspoložive ekipe bit će raspoređene na sljemenskom području“, naglasio je.

Voditelj zimske službe istaknuo je da se sustav ne priprema samo u sezoni, nego tijekom cijele godine – kroz održavanje vozila, izradu planova i organizaciju dežurstava. Prema njegovim riječima, od 8.00 sati proglašen je treći stupanj pripravnosti, a ekipe su raspoređene i spremne u 12 baza (mjesta stalne pripravnosti) diljem grada. Više doznajte u prilogu.