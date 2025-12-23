Od Osijeka preko Zagreba do Splita, svi se nadaju bijelom Božiću: Hoće li zasniježiti?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U IŠČEKIVANJU PAHULJA /

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za Badnjak. Promjena vremena je već počela, savjetuje se i zimska oprema jer najavljuje se i snijeg.

Na Badnjak prije 17 godina Zagreb je posljednji put imao bijeli Božić. I mali i veliki, Većina ovog Božića priželjkuje snijeg. "Jako bi voljela bijeli Božić i kad god snijeg prvi izađe ja odmah trčim van", kaže Gordana iz Osijeka.

U Dalmaciji kažu - ne znaju da li da ga žele ili ne žele. "Mi se ne snalazimo po snigu. Svi ovi šta žive kraj mora oni se na snigu ne snalaze", kaže Splićanin Veljko.

A što o svemu kaže naša meteorologinja Ana Bago Tomac, doznajte u priči Ružice Đukić. Pogledajte prilog.