Šef Porezne otkrio što čeka poduzetnike 1. siječnja: 'Povratka na staro nema!'

Sustav koji treba uvesti reda u poslovanje malih i mikro poduzetnika, obrtnika, OPG-ova i sezonaca, već je uveo nered. Fiskalizacija 2.0 donosi obvezu fiskaliziranja i onih računa koje poduzetnici izdaju jedni drugima.

Udruga Glas Poduzetnika traži odgodu uvođenja novog sustava jer tvrde da za to nisu ispunjeni osnovni tehnički i organizacijski preduvjeti. Kao jedan od problema dio poduzetnika i stručnjaka navodi nedostatak informacijskih posrednika odnosno tvrtki koje će zaprimati i Poreznoj upravi slati račune.

Tjedan dana je do novih pravila, o kojima reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovara s ravnateljem Porezne uprave Božidarom Kutlešom.

Dio poduzetnika kaže da nije spreman, gdje zapinje?

Ne bih rekao da zapinje, zakonodavni okvir je dijelom stupio na snagu u rujnu. Prvog siječnja stupa i drugi dio. Pravilnik o fiskalizaciji je danas objavljen na javnom savjetovanju, postoji pravni okvir, sva aplikativna rješenja su spremna. Imamo 29 IT posrednika koji su objavili svoje korisnike, 195.777 obveznika već je izabralo svog posrednika. To govori da je sustav spreman, da se poduzetnici spremaju, no uvijek postoje oni koji čekaju zadnji čas. Pogotovo jer su se najavljivale neke odgode kojih, jasno, ne može biti jer smo ukinuli pojedine obrasce i povratka na staro nema.

U čemu je onda problem? Jesu li to poduzetnici ili je taj sustav ipak kompliciran?

Sustav definitivno nije kompliciran što potvrđuje i ovih 195.777 poduzetnika koji su uspjeli riješiti i spremni su za sljedeću godinu i izdavanje tj. primanje e-računa. Ne bih rekao da su svi poduzetnici imali ideju da će se nešto odgoditi. Oni koji su ozbiljni i ažurni to su već učinili. Nadam se da će i ostali do kraja godine izabrati svoje IT posrednike, njih 128.000 čeka na potvrdu. Postupak je jednostavan, možete vidjeti na internetu da razne kuće nude aplikacije. Ne bih rekao da to zahtjeva veliki angažman.

Ostavljate li ipak barem malo prostora pitanju odgode?

Ne, odgoda ne dolazi u obzir jer se nemamo mogućnosti vratiti na staro.

Što će nova fiskalizacija 2.0 u praksi donijeti?

Donijet će novi način izdavanja računa. Do sad je to bilo u papiru, kroz Word, excel ili PDF, a po novom će će putem aplikacije izdati račun. Nov je i način slanja računa. Do sad je to bio mail, a od 1. siječnja bit će kroz IT posrednike i aplikacije što omogućava strukturirane podatke i puno benefita za poduzetnike u smislu ubrzanja cijelog postupka pa i poboljšanja likvidnosti, manje administracije i papira.

Kako će izgledati sustav nadzora i kazni?

U ovom trenutku nismo uopće razmišljali o kaznama. Prije svega pripremamo se biti korisnička podrška svim poreznim obveznicima. Naših 100 djelatnika po područnim uredima bit će spremno odgovarati na upite telefonski za sva eventualna nesnalaženja. Bit ćemo tu za poduzetnike i davati im podršku koliko god to bude potrebno, pogotovo u prvim danima. Nakon toga jesu propisane prekršajne kazne, ali ne razmišljamo o kaznama već govorimo o tranziciji na digitalni način poslovanja.

Dakle u početku nema kazni?

U početku definitivno idemo prijeći svi na digitalni način poslovanja, vidjet ćemo u dogledno vrijeme kako će se to odvijati. Kazne u ovom trenutku nisu opcija.

POGLEDAJTE VIDEO: Krenula je nova era za poduzetnike, provjerili smo što donosi Fiskalizacija 2.0