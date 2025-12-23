Madić batom zatukao bračni par iz bizarnog razloga: Ovi zločnici su osuđeni na 50 godina zatvora

Dvadesetogodišnjak je zbog ubojstva sedmogodišnjeg djeteta, teškog ozljeđivanja učiteljice, ali i još troje djece u školi u Prečkom dobio 50 godina zatvora, što je maksimalna kazna u Hrvatskoj.

Njegovu obranu sutkinja nije uvažila, a godinu dana od zločina poslala je iznimno važnu poruku roditeljima, ali i cijelom društvu.

S više detalja javila se reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić koja je objasnila može li ta odluka pasti u drugom stupnju te kada je u Hrvatskoj već izrečena ovolika kazna.

Reporterka ističe da se to može dogoditi, kao i svaka odluka. No, napominje da je danas mnoge oduševilo obrazloženje sutkinje: "Nije uzela u obzir ni jednu olakotnu okolnost od osumnjičenog mladića. On je u trenutku počinjenja kaznenog djela imao samo 19 godina, nije bio ranije kažnjavan, ali ništa to nije omelo sutkinju da mu da najtežu moguću kaznu. Ocijenila je da su 50 godina zatvora jasna poruka za tako teška kaznena djela".

Tko je sve osuđen na 50 godina?

Osim teškog ubojstva i četiri pokušaja ubojstva, tereti ga se za 50 povreda djetetovih prava. Toliko je djece svjedočilo tom stravičnom zločinu.

Važno je naglasiti da je riječ o nepravomoćnoj sudskoj presudi te da postoji mogućnost žalbe, a o svemu će odlučivati Visoki kazneni sud.

Ovo nije prva izrečena najveća kazna u Hrvatskoj, podsjeća RTL-ova reporterka. "On je četvrta osoba u našoj povijesti s tako visokom kaznom. Posljednji je slučaj Krešimira Pahokija koji je ušetao u daruvarski dom za starije i nemoćne, ubio majku i još petero ljudi. Na tu je kaznu osuđen i Austrijanac koji je ubio svoje troje djece, a na kraju je skončao u zatvoru", dodala je.

Prva 50-godišnja kazna zatvora u Hrvatskoj izrečena je na splitskom sudu mladiću koji je batom zatukao svoje susjede, bračni par, jer mu nisu posudili brašno.

