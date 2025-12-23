Fuchs komentirao presudu za zločin u školi u Prečkom: 'Mislim da je primjerena...'

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u utorak da je presuda za zločin u OŠ Prečko primjerena težini tragedije i u skladu sa zakonom, nakon što je Županijski sud nepravomoćno izrekao kaznu od 50 godina zatvora 20-godišnjem ubojici zbog ubojstva djeteta i niza drugih kaznenih djela.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je na 50 godina zatvora osudilo L. M. (20) zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava, objavio je danas Sud.

"Mislim da nakon one tragedije i što je sve napravljeno i kako smo svi zajedno proživljavali one trenutke, mislim da je ona primjerena", izjavio je novinarima ministar znanosti, obrazovanja i mladih Fuchs nakon sjednice Vlade.

Krizni timovi u školama

Dodao je i kako ne može procjenjivati daljnji tijek sudske prakse, žalbe i odluke sudova.

Nakon tragičnog događaja, naglasio je, Ministarstvo je odmah pokrenulo krizne timove koji su odradili razgovore s djecom, roditeljima te djelatnicima škole, a takav intenzivan rad trajao je godinu dana.

Škola u Prečkom, dodao je ministar, i dalje je na neki način pod posebnom paskom Ministarstva, a dodatno su zaposlena i dva psihologa, iako bi u redovitim okolnostima jedan bio dovoljan.

Procjene sigurnosnih rizika za škole

Ministar Fuchs je također podsjetio kako su doneseni i pravilnik i protokoli o ulascima i izlascima iz škola, izrađen je program osposobljavanja djelatnika za sigurnost, koji danas provodi 46 institucija u Hrvatskoj te je uveden i novi oblik zapošljavanja u školama.

"Trebalo je izmijeniti akte u skladu s time da takvo jedno novo zanimanje može ući u sustav odgoja i obrazovanja", naglasio je.

Dodao je i da su izrađene procjene sigurnosnih rizika za svaku školu u suradnji s lokalnom zajednicom i Ministarstvom unutarnjih poslova, na temelju kojih se odobrava broj djelatnika za sigurnost.

U školama 1200 djelatnika za sigurnost

U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj dosad je odobreno gotovo 1200 djelatnika za sigurnost. Uz kadrovske mjere, školama su preporučene i tehničke mjere zaštite koje se uvode određenim tempom, istaknuo je Fuchs.

Na upite novinara 'o vojnom roku', ministar znanosti, obrazovanja i mladih Fuchs rekao je kako očekuje da će se školovanje i dalje smatrati razlogom za odgodu.

"Ja pretpostavljam da je to tako", napomenuo je, podsjetivši da je takva praksa postojala i ranije.

