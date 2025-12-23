FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSTOJI LI SPAS? /

Donosimo što možete kupiti za poklon u zadnji čas, a da nije cringe

Što ste klikali klikali ste, odavno ste već trebali naručiti da vam stigne paket za pod bor. Znači sada jedino možete fizički otići gnjaviti bezvoljne blagajnice presretne jer moraju raditi na badnjak, dok se gužvate uz nas ostale smrtnike na pokretnim stepenicama. Ali realno i police sa barbikama i legićima su već poluprazne, Djed Mraz ih je pošteno pobrstio. Sve što vrijedi se zgrabilo kao da se dijeli besplatno. Stres zbog Fortnite poklon kartice ili gaby kuće lutaka, hej gabi, to nije jedina opcija. Direkt zna što se može last minute kupiti, a da nije cringe - postoji li spas u zadnji čas?

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.12.2025.
22:55
Rikardo Stojkovski
BožićPokloni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx