Ovo što je napravio sjajni Finac nismo vidjeli od Malonea, a Jokić ne prestaje briljirati

Aktualni NBA prvaci Oklahoma City Thunder ostali su neporaženi nakon što su sinoć sa 101-94 u gostima svladali Dallas Maverickse.

Do pobjede ih je vodio Shai Gilgeous-Alexander s 23 koša, Chet Holmgren je dodao 18 koševa i 11 skokova, a Isaiah Hartenstein 16 koševa i 12 skokova.

Thunder je vodio s 22 poena razlike u zadnjoj četvrtini, ali su Mavericksi u posljednjoj minuti smanjili zaostatak na jedan poen. Zadnjih pet i pol minuta zadnje četvrtine Thunder nije zabio koša, dok je Dallas napravio seriju 15-0 u tom razdoblju i smanjio zaostatak najprije na četiri poena, a onda i na poen u zadnjoj minuti.

No, Thunder je povećao na tri razlike nakon što je Isaiah Hartenstein zabio dva slobodna bacanja, a zatim je, nakon neuspješnog napada Dallasa, Gilgeous-Alexander prvi put na utakmici stao na liniju slobodnih bacanja 21 sekundu prije kraja i pogodio oba, povećavši prednost na pet poena čime je utakmica bila riješena.

Kod Mavericksa najbolji je s 26 ubačaja bio Anthony Davies, a P.J. Washington je ubacio 15 novak Cooper Flagg završio je s samo 1 od 9 pogođenih koševa, što je najmanje u sezoni, dva boda. Noć prije u pobjedi nad Torontom, igrač izabran na 1. mjestu drafta 2025. postigao je najviše u sezoni, 22 boda.

Nakon 1998. igrač Jazza ubacio 50+

Neizvjesnu utakmicu odigrali su u Salt Lake Cityju gdje je domaći Utah Jazz nakon produžetka sa 138-134 nadigrao Phoenix Sunse. Lauri Markkanen postigao je 51 poen, što je njegov osobni rekord, uz 14 skokova, te je pogodio 17 od 17 slobodnih bacanja, uključujući dva odlučujuća bacanja 1,9 sekundi prije kraja. Bila je to prva utakmica s 50 poena u regularnoj sezoni nekog igrača Jazza, još od 1998. i Karla Malonea. Keyonte George je ubacio 26 koševa uz 10 asistencija, dok je Walker Kessler dodao 25 ​​poena, 11 skokova, četiri asistencije i četiri blokade. Devin Booker predvodio je Sunse s 34 poena, od čega je pet trica, ali Phoenix je završio gostujuće gostovanje trećim uzastopnim porazom unatoč tome što je nadoknadio zaostatak od 20 poena.

San Antonio Spursi su ostvarili svoju četvrtu pobjedu zaredom od početka sezone, sinoć su kod kuće sa 121-103 bili bolji od Toronto Raptorsa. Victor Wembanyama postigao je 24 poena, uhvatio 15 skokova za San Antonio. Stephon Castle dodao je 22 poena, Barnes 18, a Devin Vassell 15. Najbolji pojedinac poražene momčadi bio je RJ Barrett s 25 poena.

Philadelphia 76ers je stigla do treće uzastopne pobjede svladavši gostujući Orlando Magic sa 136-124. Tyrese Maxey je u pobjedi Sixersa sudjelovao s 43 poena, a Kelly Oubre Jr. je dodao 25 koševa i 10 skokova. Rookie Sixersa VJ Edgecombe nastavio je impresivan početak NBA karijere, pridonoseći s 26 poena i sedam asistencija. U redovima Orlanda, koji je izgubio tri od prve četiri utakmice, najbolji je bio Paolo Banchero s 32 poena, a Desmond Bane je ubacio 24 koša prije nego što je napravio pet osobnih pogrešaka.

Golden State Warriorsi su kod kuće sa 131-118 pobijedili Memhis Grizzliese, a do pobjede ih je vodio Jonathan Kuminga s 25 ubačaja.Ključna je bila treća četvrtina na početku koje su Warriorsi vodili sa samo 70-68, a onda su se odvojili i Grizzliesi ih nisu mogli stići. Moses Moody zabio je 12 od svojih 20 koševa u odlučujućem naletu treće četvrtine, a Brandin Podziemski je dodao 23 poena. Ja Morant je bio najbolji strijelac Grizzliesa, koji su u prve četiri utakmice izmjenjivali pobjede i poraze, s 23 poena i devet asistencija.

Portland Trail Blazersi su u gostima sa 122-108 bili bolji od Los Angeles Lakersa i sada imaju omjer 2-1 pod privremenim trenerom Tiagom Splitterom. Deni Avdija postigao je 17 od svojih 25 poena u prvom poluvremenu, a Jrue Holiday 17 od svojih 24 poena u drugom poluvremenu za drugu Portlandovu pobjedu zaredom nad Lakersima nakon šest uzastopnih poraza. Austin Reaves imao je još jedan sjajan nastup s 41 poenom za Lakerse čime mu ukupan učinak u zadnje dvije večeri iznosi 92 poena. Bivši igrač Trail Blazera DeAndre Ayton ubacio je 16 koševa uz osam skokova za Lakerse.

Jokić 3/3 triple-double učinka

Denver Nuggetsi su sa 127-114 nadigrali Minnesota Timberwolvese u Minneapolisu, a Nikola Jokić je upisao treći triple-double učinak u isto toliko utakmica. Jamal Murray postigao je 43 poena za Denver, dok je Jokić utakmicu završio s 25 poena, 19 skokova i 10 asistencija. Tim Hardaway Jr. dodao je 20 ubačaja. Kod Minnesote najbolji je bio Jaden McDaniels s 25 poena.

Boston Celtics su upisali svoju prvu pobjedu ove sezone svladavši sinoć na gostovanju sa 122-90 New Orleans Pelicanse. Anfernee Simons ubacio je 25 koševa i predvodio šestoricu Bostona s dvoznamenkastim učinkom. Payton Pritchard dodao je 18 koševa za Celticse. Jordan Poole postigao je 22 koša, a novak Derik Queen 12 za Pelicanse, koji su igrali bez ozlijeđenog Ziona Williamsona. Hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je 3:16 minuta za New Orleans, no bez učinka.

Chicago Bulls su na svom terenu sa 128-123 pobijedili Atlanta Hawkse, a najbolji strijelac pobjedničke momčadi bio je Ayo Dosunmu s 21 pogotkom. Josh Giddey i Nikola Vučević su u pobjedi Chicaga sudjelovali s double-double učincima, Giddey je zabio 18 koševa uz 13 skokova, dok je Vučević ubacio 17 poena uz isto toliko skokova i devet asistencija. Kristaps Porzingis predvodio je strijelce Hawksa s 27 koševa.

Cleveland Cavaliers su upisali treću pobjedu zaredom nadigravši u gostima domaće Detroit Pistonse sa 116-95. Donovan Mitchell postigao je 35 poena za Cleveland koji je na poluvremenu vodio s 22 koša razlike, a Jarrett Allen je dodao 20 poena i sedam skokova.

Houston Rockets su sa 137-109 bili bolji od gostujućih Brooklyn Netsa, a do pobjede su ih predvodili Tari Eason s 22 poena i Alperen Sengun s 21 pogotkom. Kevin Durant je upisao 19 ubačaja i šest skokova za Houston. Terance Mann je predvodio Netse s 21 poenom, dok je Michael Porter Jr. dodao 18.

