Fantastični Ivica Zubac u novoj pobjedi Clippersa: Učinak kojem zavide i najveće zvijezde

Sacramento Kingsi Darija Šarića poraženi su sinoć kod kuće bolji od njih su sa 127-120 bili Los Angeles Lakersi, dok su LA Clippersi Ivice Zubca na svom terenu slavili protiv Portland Trail Blazersa sa 114-107.

Lakerse, koji su igrali bez ozlijeđenih zvijezda Luke Dončića i LeBrona Jamesa, do pobjede je predvodio Austin Reaves s učinkom karijere od 51 poena, a pratio ga je Deandre Ayton 22 ubačaja i 15 skokova. Preuzevši vodeću ulogu nakon što je Dončić izostao zbog ozljeda prsta i potkoljenice, Reaves je nadmašio svoj prethodni NBA rekord od 45 poena iz veljače prošle godine. Također je upisao 11 skokova i devet asistencija, promašivši ono što je mogao biti njegov četvrti triple-double u karijeri za jednu asistenciju. Rui Hachimura završio je utakimicu s 18 poena, dok su LaRavia i Marcus Smart dodali po 11 za Lakerse. Kod Sacramenta najbolji je bio Zach LaVine s 32 poena, dok su Domantas Sabonis (10 poena, 14 skokova) i Dennis Schroder (18 poena, 12 asistencija) ostvarili double-double učinak. Dario Šarić je odigrao 4:28 minuta za Sacramento i ostao bez učinka.

Clipperse je do domaće pobjede protiv Porttlanda vodio Kawhi Leonard s 30 poena uz 10 skokova, dok je Ivica Zubac u nešto manje od 35 minuta na terenu upisao 21 koš (šut iz igre 9/14) i upisao osam skokova, tri asistencije i dvije blokade. James Harden dodao je 20 poena i 13 asistencija, a John Collins 16 poena, čime su se Clippersi produžili svoj niz pobjeda na 12 utakmica protiv Portlanda.

Deni Avdija postigao je 23 poena, a Jrue Holiday 21 za Trail Blazerse u njihovoj drugoj utakmici pod vodstvom privremenog glavnog trenera Tiaga Splittera. Glavni trener Chauncey Billups izvan terena je na neodređeno vrijeme nakon što je uhićen pod optužbama povezanim s istragom FBI-a o kockanju. Shaedon Sharpe postigao je 19 poena, Jerami Grant 17, a Donovan Clingan 10 skokova za Portland.

Detroit bolji od Bostona

Detroit Pistons su sa 119-113 kod kuće nadigrali Boston Celticse, a Cade Cunningham je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 25 poena i osam asistencija. Jalen Duren je dodao 24 poena i 17 skokova za Pistonse. Celticsima nije pomogao raspoloženi Jaylen Brown koji je utakmicu završio s 41 ubačajem. Payton Pritchard imao je 21 poen i 10 skokova, a Derrick White dodao je 15 poena.

Miami Heat su na prvoj domaćoj utakmici svladali New York Knickse sa 115-107, a predvodio ih je Norman Powell s 29 poena. Jalen Brunson predvodio je New York s najviše poena na utakmici, 37, od čega je pet trica, a podijelio je i sedam asistencija. Mikal Bridges je dodao 20 poena za Knickse, a Karl-Anthony Towns dodao je 15 poena i 18 skokova, što je najviše na utakmici.

Cavaliers nadigrali Buckse

Cleveland Cavaliers su na svom terenu sa 118-113 bili bolji od Milwaukee Bucksa i to im je druga pobjeda zaredom nakon poraza na otvaranju sezone od New York Knicksa. Donovan Mitchell postigao je 10 od svojih 24 poena u zadnjoj četvrtini, a Evan Mobley je ubacio 23 koša uz osam skokova i šest asistencija. Mobley je imao 12 od 12 šuteva s linije za slobodna bacanja, uključujući šest u posljednjih 16 sekundi, što je Cavaliersima omogućilo da zadrže vodstvo nakon što su u trećoj četvrtini izgradili vodstvo od 81-63. Zvijezda Bucksa Giannis Antetokounmpo bio je najbolji strijelac utakmice s 40 koševa čemu je dodao 14 skokova i devet asistencija. AJ Green je zabio 20 koševa, a Ryan Rollins je dodao 14 uz osam asistencija.

Charlotte Hornets su u gostima s visokih 139-113 nadigrali Washington Wizardse, a LaMelo Ball je pobjedi pridonio s triple-double učinkom. Ball je zabio 38 koševa, od čega je pet trica, te upisao 13 skokova i 13 asistencija za svoj 11. triple-double u karijeri. Hornetsi su prevladali zaostatak od 11 poena na poluvremenu postigavši ​​44 poena u trećoj četvrtini i nastavili dominirati s još 44 u zadnjoj četvrtini, pokvarivši Wizardsima prvu domaću utakmicu. CJ McCollum je s 24 poena predvodio Washington, dok je Alex Sarr ubacio 21 koš.

Minnesota Timberwolves su u Minneapolisu sa 114-110 pobijedili Indiana Pacerse, a do pobjede ih je vodio Julius Randle s 31 poenom. Minnesota je na utakmici ostala bez Anthonyja Edwardsa koji se ozlijedio samo tri minute nakon početka. Pascal Siakam iz Pacersa predvodio je strijelce s 33 poena, 10 skokova i osam asistencija. Svojoj gotovo triple-double statistici dodao je tri ukradene lopte.

