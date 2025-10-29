Clippersi podbacili unatoč partiji sezone hrvatskog centra, dvije ekipe dominiraju

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac upisao je sinoć prvi double-double učinak ove sezone u porazu svojih Los Angeles Clippersa od kojih su u San Franciscu bolji sa 98-79 bili domaći Golden State Warriorsi.

Zubac je na terenu proveo nešto više od 24 minute i uz šut iz igre 7/12 zabio 14 koševa te upisao 12 skokova, jednu asistenciju i jednu blokadu. Najbolji strijelac utakmice bio je Jimmy Butler III s 21 košem za Golden State, bez ijednog slobodnog bacanja. S Hardenom koji je postigao svih 20 poena u prvom poluvremenu, Clippersi su nadoknadili rani zaostatak od 15 poena i poveli na poluvremenu 49-46. No, Los Angeles je u zadnjih 24 minute dodao samo 30 koševa, dok se Golden State, koji je goste natjerao da izgube čak 16 lopti, postupno odvajao. Clippersi su šutirali samo 36,6 posto ukupno i 18,2 posto trice (6 od 33), čime su dosegli najniži postotak poena od listopada 2021. kada su ubacili 79 koševa protiv Cleveland Cavaliersa. Stephen Curry je ubacio 19 koševa za Warriorse uz osam asistencija, što je najviše na utakmici. Unatoč drugom poluvremenu bez postignutih poena, Harden je bio najbolji strijelac Clippersa, a Kawhi Leonard je dodao 18 koševa.

Oklahoma ne staje s pobjedama, kao ni Sixersi

Oklahoma City Thunder i dalje je bez poraza, sinoć su kod kuće sa 107-101 nadigrali Sacramento Kingse za petu pobjedu u nizu. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 31 poen. Thunder je vodio s jednim poenom razlike gotovo pet minuta nakon početka treće četvrtine kada je Sacramento napravio seriju 11-0. Thunder je smanjio zaostatak na jedan poen početkom zadnje četvrtine nakon pet uzastopnih poena Ajaya Mitchella. No, Kingsi su brzo odgovorili preokretom Malika Monka, a zatim povećali prednost na sedam poena sredinom četvrtine. Nakon toga je Oklahoma City napravio seriju 14-2 i preuzeo kontrolu. Aaron Wiggins i Mitchell završili su s po 18 poena u pobjedi. Kod Kingsa je najbolji s 23 ubačaja bio Zach LaVine, DeMar DeRozan dodao je 19, Russell Westbrook 16, a Domantas Sabonis 10 poena i 18 skokova. Dario Šarić nije konkurirao za satav Kingsa.

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U Washingtonu je odluka o pobjedniku pala tek u produžetku nakon kojeg su sa 129-134 slavili Philadelphia 76ersi koji su ostali neporažni od početka sezone kao i Oklahoma City. Philadelphiju, koja je uspjela nadoknaditi zaostatak od 19 koševa u trećoj četvrtini, do pobjede je vodio Tyrese Maxey koji je postigao je 23 od svojih 39 poena u zadnjoj četvrtini i produžetku. Joel Embiid je zabio 25 koševa za Philadelphiju, dok je Quentin Grimes ubacio 23, a Kelly Oubre Jr. 17 i 11 skokova. Alex Sarr predvodio je Washington s 31 poenom i 11 skokova, dok je Kyshawn George ubacio 20 koševa. Washington je vodio 126-116 2:41 minute prije kraja regularnog dijela utakmice, prije nego što su Sixersi zaključili seriju 17-4 s 10 uzastopnih poena i izjednačili na 126-126 tricom Grimesa 39 sekundi prije kraja.

Prilika Washingtona za pobjedu u regularnom dijelu utakmice propala je kada je Middleton promašio šut uz zvuk sirene. Nakon što su Wizardsi postigli prvih pet poena u produžetku, Sixersi su odgovorili sa šest uzastopnih poena i poveli 132-131 zakucavanjem Adema Bone 27,6 sekundi prije kraja. Washington je zaostajao 135-134 nakon što je George pogodio tricu osam sekundi prije kraja. Maxey i Grimes su pogodili po dva slobodna bacanja i pomogli Sixersima da pobijede i upišu četvrtu pobjedu od početka sezone.

Maestralan početak sezone Antetokounmpoua

Miami Heat je kod kuće s visokih 144-117 nadigrao Charlotte Hornetse, a do pobjede ih je vodio Jaime Jaquez Jr. koji je ušao u igru s klupe i utakmicu završio s 28 poena. Bam Adebayo dodao je 26 poena, a Andrew Wiggins 21 za Heat. U redovima poražene momčadi najbolji je bio LaMelo Ball koji je postigao je 15 od svojih 20 poena u prvoj četvrtini. Tome je dodao još devet asistencija i osam skokova. Kon Knueppel je pogodio 5 od 11 trica i postigao 19 poena, dok je Collin Sexton ubacio 18 koševa.

Milwaukee Bucks su kod kuće sa 121-111 svladali New York Knickse najviše zahvaljujući Giannisu Antetokounmpou koji je zabio 37 koševa. Antetokounmpovo polaganje pet i pol minuta prije kraja dovelo je Buckse u vodstvo 105-103, a time je započeta serija 18-8 kojom su Milwaukee pobijedili treći put u četiri susreta. Antetokounmpo je dodao osam skokova i sedam asistencija - uključujući šest skokova i šest asistencija u drugom poluvremenu.

Ove sezone u prosjeku postiže 36,3 poena, 14 skokova i sedam asistencija po utakmici. Ryan Rollins dodao je 25 poena, što je njegov osobni rekord, za Buckse, koji su u drugoj četvrtini zaostajali 14 poena, a na poluvremenu su bili u zaostatku 71-59. New York je predvodio Jalen Brunson s 36 ubačaja. Mikal Bridges je s 24 poena i 10 skokova upisao svoj drugi double-double otkako se pridružio Knicksima prije prošle sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Tuš mlade Slatinjanke ruši veće i jače hrvačice od nje: 'Ponosna sam, nadam se odlasku na OI'