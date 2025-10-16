Filip Glavaš otvoreno nakon teškog poraza: 'Igrali smo ko ona stvar, nećemo se lagat'

Nakon završetka utakmice u Areni Zagreb, u mix zoni pred novinare su stali Filip Glavaš i Jakov Gojun, dvojica igrača koja su otvoreno progovorila o teškom porazu RK Zagreba protiv danskog GOG-a.

Vidno razočaran, Glavaš nije tražio izgovore kada smo ga pitali za prve dojmove...

'Igrali smo ko ona stvar – nećemo se lagat. Treba biti realan, skupit glave i porazgovarat međusobno. Ovo danas je bio debakl. Želio bih se zahvaliti ljudima jer su nas došli podržati u velikom broju, mislim da je to jedina svijetla točka večeras.'

Na pitanje o brzom napadu Danaca i potencijalne mogućnosti povratka u utakmicu, Glavaš je dodao:

“Promašili smo previše zicera, njihov golman je branio sve, a naši na drugoj strani nisu. Preuzimam odgovornost na sebe. Treba biti realan – to je sport, danas jednostavno nije bio naš dan. Imamo šest dana da se pripremimo za Szeged i ispravimo pogreške.”

U sličnom tonu, kapetan Jakov Gojun teško je skrivao emocije:

'Ne znam… Nisam se dugo ovako tužno i ružno osjećao. Nakon prvog poluvremena kao da smo se jučer okupili. Nismo bili pravi. Kako ćemo dalje, ne znam… Ježim se koliko je neugodan osjećaj.'

