Pitali smo trenera Nikolića što se dogodilo u Areni: 'Teško je sad pronaći riječi'

Nakon teškog poraza u zagrebačkoj Areni protiv danskog DEN GOG-a, atmosfera u taboru RK Zagreba bila jedaleko od idealne. Hrvatski prvak doživio je novi udarac u Ligi prvaka, a pitanja o uzrocima ovakvog rezultata neizbježno su se otvorila.

Trener Andrija Nikolić pojavio se pred novinarima zajedno s Giorgijem Tskhovrebadzeom, svjestan težine situacije, ali i potrebe da se stvari sagledaju hladne glave.

Treneru, u drugom poluvremenu Zagreb je bio puno bolji – taj dio ste čak dobili 20:17. Vidjelo se više energije i želje. Što ste rekli igračima na poluvremenu, budući da u prvom dijelu time-outi nisu donijeli rezultat?

'Nisam očekivao neke stvari... bilo je loše, jako loše. Teško mi je sad otkriti prave razloge, ali definitivno smo bili u lošem tajmingu. Možda ne možemo izdržati taj pritisak. Svaku utakmicu koju trebamo dobiti – ne dobijemo. Definitivno smo imali problem u prvom poluvremenu.' izjavio je za prisutne te nadodao

POGLEDAJTE VIDEO: Rezultat ne ocrtava pravo stanje na terenu: Hrvatska je imala dosta problema protiv Finske

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Ništa posebno nije rečeno na poluvremenu, najveći naglasak bio je da izbacimo taj strah i da pokušamo nadoknaditi što se može. Teško je sada dati pravi zaključak, moramo vidjeti što dalje.'

Koliko vam je, barem taktički, nedostajao Adin Faljić nakon isključenja?

'Pa, Faljić je donio tu neku srčanu energiju u obrani. Opet se vraćamo na početak, mislim da smo izgubili utakmicu već u sedmoj minuti susreta. Ali ponavljam – teško je sada reći koliko bi to taktički moglo izmijeniti tijek susreta. Sigurno je da je falio, nekako se to osjetilo.'

Vidjeli smo da se Luka Lovre Klarica ozlijedio pri kraju utakmice. Koliko je situacija ozbiljna?

'Nadam se da nije ništa ozbiljno. Koliko znam, uganuo je gležanj. Teško ga je nadomjestiti, ali Luka je borac, tako da se nadam kako će biti u redu.'

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice nakon Finske: 'Bile smo nervozne, kad je trema popustila i mi smo se raspustile'