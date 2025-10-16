Zagreb doživio debakl u Ligi prvaka: Ovo im je peti poraz u nizu

RK Zagreb nastavio je svoj crni niz u Ligi prvaka. GOG je slavio 31-36 (11-19) i rukometašima Zagreba nanio peti uzastopni poraz u skupini B elitnog natjecanja. U dvoboju iznimno važnom za borbu za prolazak skupine, hrvatskom je prvaku presudilo slabo prvo poluvrijeme, nakon kojega je zaostajao osam golova.

Spektakularna koreografija

Utakmica između Zagreba i danskog GOG-a započela je uz spektakularnu koreografiju domaćih navijača, koji su priredili pravi rukometni ugođaj u Areni. Osjetili smo u tom trenutku energiju i pomislili kako bi mogla pozitivno utjecati na rukometaše Zagreba. Ipak, početak susreta nije prošao prema željama domaćih, naše su misli pale u vodu zajedno s ambicijama Zagreba nekih 15 minuta nakon. Danski prvak otvorio je utakmicu brzim kontrama i poveo već u prvim minutama...

Filip Glavaš imao je priliku dovesti Zagreb do ranog vodstva, ali je njegov pokušaj zaustavio raspoloženi Johannesson, koji se ubrzo istaknuo nizom obrana. Na drugoj strani, GOG je preciznim napadima i igrom “7 na 6” povećavao prednost, a Zagreb je teško pronalazio rješenja u napadu.

Prvi pogodak za hrvatskog prvaka postigao je Glavaš, no to je bilo sve od ozbiljnijih pokušaja u prvih desetak minuta. Danska obrana djelovala je čvrsto i organizirano, dok su domaći rukometaši često griješili i promašivali čiste prilike.

Nikolić pokušavao probuditi momčad

Trener Andrija Nikolić bio je prisiljen rano pozvati prvi timeout, pokušavajući razdrmati momčad koja nije mogla pronaći ritam. No, stvari su se dodatno zakomplicirale kada je Luka Lovre Klarica slučajno pogodio danskog vratara u glavu i zaradio isključenje, nakon čega je GOG otišao na 5-2.

Danci su iskoristili brojčanu prednost i nastavili povećavati vodstvo. Njihova igra “7 na 5” bila je ubojita, a Zagreb je nizom tehničkih pogrešaka omogućio protivniku da ode na +6. Publika je zabrinuto promatrala kako njihovi ljubimci tonu – jedina svijetla točka bio je vratar Ante Grbavac, koji je skupio nekoliko odličnih obrana.

Nakon još jedne izgubljene lopte i niza brzih pogodaka gostiju, Nikolić je bio prisiljen tražiti i drugi timeout. No, ni to nije pomoglo – Danci su nastavili s čvrstom i brzom igrom te u 22. minuti poveli s 13-6.

Zagreb je kratko prodisao nakon što je Ćavar smanjio s krila, no danski prvak je do kraja poluvremena kontrolirao tempo i iz svake pogreške domaćih kažnjavao kontranapadima. Situaciju je dodatno zakomplicirao crveni karton Faljića, koji je nakon jednog duela isključen uz negodovanje publike.

U samoj završnici poluvremena, GOG je nastavio demonstrirati snagu i mirnoću, a Zagreb nije uspijevao pronaći ritam ni u napadu ni u obrani. Nakon još jednog neiskorištenog napada domaćih, Danci su u posljednjem pokušaju pogodili mrežu, no gol nije priznat jer je pao nakon sirene.

Zageb se pomalo vraćao, ali uzalud

Zagreb čeka težak zadatak u nastavku – morat će pronaći odgovor na brzu i preciznu igru danskog prvaka ako želi izbjeći pravi rezultatski potop.

Nakon teških 19-11 na poluvremenu, PPD Zagreb u nastavak utakmice ušao je s velikim minusom i potrebom za reakcijom. Ipak, drugi dio susreta otvorili su – ponovno Danci. Tønessen je odmah pogodio, a u sljedećem napadu oduzeo loptu Luki Lovri Klarici, čime je dodatno otežao početak hrvatskog prvaka.

Unatoč solidnim obranama Ante Grbavca, zagrebački napad i dalje nije uspijevao pronaći pravi ritam. Pokušaj prodora Filipa Glavaša i dodavanje u sredinu završili su novim gubitkom lopte, pa je GOG zadržao veliku prednost od 20-11.

No, u tom trenutku Zagreb napokon pokazuje znakove buđenja. Nakon čvrste obrane, Klarica je pogodio i smanjio razliku, a potom je Glavaš ukrao loptu i iznudio isključenje Tønessena. U igri s igračem više hrvatski prvak iskoristio je priliku. Klarica je precizno pogađao praznu mrežu, a atmosfera u Areni Zagreb naglo se digla...

Zagrebački navijači počeli su vjerovati, no promašeni sedmerac i neiskorišteni napadi omogućili su Dancima da ponovo preuzmu kontrolu. Iako su Ćavar i Kavčić održavali priključak s nekoliko pogodaka, GOG je hladnokrvno odgovarao na svaki pokušaj povratka. Nakon deset minuta igre u drugom dijelu, semafor je pokazivao 26-17 za Dance.

U nastavku se vidjela veća energija Zagreba, ali i dalje previše tehničkih pogrešaka. Klarica je pronašao prostor i smanjio, no GOG je nastavio zabijati iz organiziranih napada i držao prednost od osam do devet pogodaka razlike.

U 49. minuti, pri rezultatu 30-23, danski trener pozvao je timeout kako bi smirio ritam i sačuvao sigurno vodstvo. Nakon minute predaha, Zagreb se još jednom pokušao vratiti – Klarica i Bialiuaskas smanjili su na minus pet, što je izazvalo novi val podrške s tribina.

Brine i ozljeda Klarice

Ipak, svaki pokušaj domaćeg povratka završavao je istim ili slicnim scenarijem – pogreška u napadu i brza kazna na drugoj strani. U posljednjih nekoliko minuta, Danci su rutinirano kontrolirali susret i mirno priveli utakmicu kraju.

Unatoč boljem izdanju u drugom poluvremenu, Zagreb nije uspio ozbiljnije zaprijetiti. Luke Lovre Klarice, važan adut Zagreba, ozlijedio se na kraju utakmice. Zagreb je nakon ovog poraza i dalje jedina momčad bez osvojenog boda u skupini B, dok je GOG stigao do četvrtog boda.

