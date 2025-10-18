Rukometašice u lovu na novo slavlje: Obrvan otkrio ključ pobjede protiv Kosova!

Hrvatske rukometašice u nedjelju u Prištini čeka kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo 2026. protiv Kosova, a izbornik Ivica Obrvan ističe kako u ovom susretu neće biti problema ako njegove igračice budu fokusirane i poprave napad.

"Danas smo odradili zadnji trening i bit ćemo dobro pripremljeni. Nismo mi Francuska ni Švedska da možemo računati na uvjerljivu pobjedu protiv Kosova, ali moramo pružiti dobru igru i utakmica mora shvatiti ozbiljno.", kazao je Obrvan.

"Trebamo jednom dobrom utakmicom zabilježiti još dva dva boda i da u ovom paketu u dvije startne utakmice kvalifikacija za EP 2026 skupimo četiri boda. Ne mogu decidirano reći da je Kosovo bolje od Finske, to su dvije podjednake reprezentacije. Mi smo bolja ekipa bez obzira na veliki broj izostanaka i ozljeda, imamo sada Luciju Bešen i Andreju Šimaru i to je dobitak. Zadovoljan bih bio jednom dobrom igrom, kontroliranom utakmicom i rezultatom, prije svega pobjedom", dodao je.

"Utakmica protiv Finske je bila loša u tome da smo promašili 11 do 15 zicera, obrana je bila dobra i ako sada popravimo realizaciju i ako budemo imali neku kontru ili polukontru više u tranziciji bit će sve u redu. Sve zavisi o dobrom pristupu i igračica i ako to bude, mislim da ćemo imati utakmicu pod kontrolom", zaključio je izbornik, a s njim se slaže i kapetanica Ana Debelić.

"Mislim da bimo trebale biti konkretne u napadu, bolje napadati. Protiv Finske nam je napad bio slabija strana, to je nešto na što se moramo fokusirati i popraviti", ocijenila je Debelić.

Susret kvalifikacija za EHF EURO 2026 godine između Kosova i Hrvatske na rasporedu je u nedjelju u 17.15 sati. Hrvatska je u prvoj utakmici kvalifikacija pobijedila Finsku sa 25-17, dok je Kosovo izgubilo od Francuske 12-43.

