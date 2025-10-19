De Fries dokazao da je nedodirljiv, svjedočili smo spektakularnoj borilačkoj večeri

Vodeća europska MMA organizacija, KSW, još je jednom potvrdila svoj status priredivši spektakularnu večer borbi u Češkoj. Werk Arena u Třinecu bila je poprište događaja KSW 111, održanog 18. listopada 2025., koji je fanovima ponudio sve što vole u ovom sportu: dvije napete borbe za titulu, dominantne izvedbe i nokaut završnice koje će se dugo pamtiti. U glavnoj borbi večeri, neprikosnoveni kralj teške kategorije Phil De Fries upisao je svoju dvanaestu uzastopnu obranu naslova.

De Friesova vladavina se nastavlja: Dvanaesta obrana naslova

U glavnoj borbi večeri, britanski borac Phil De Fries (25-6) suočio se sa slovačkim izazivačem Štefanom Vojčákom (8-2). De Fries, bivši UFC borac, ušao je u kavez s nevjerojatnim nizom od 15 uzastopnih pobjeda, a njegova dominacija u KSW-ovoj teškoj kategoriji postala je legendarna. Mnogi ga s pravom smatraju najboljim teškašem izvan UFC-a, a u Třinecu je još jednom dokazao zašto.

Iako je Vojčák, koji je do borbe za titulu stigao s tri pobjede u nizu, pružio solidan otpor u početnim fazama, iskustvo i snaga prvaka na kraju su presudili. De Fries je metodično lomio otpor svog protivnika, koristeći superiorno hrvanje i kontrolu u parteru. Kraj je stigao u trećoj rundi, točnije u 4:27, kada je sudac prekinuo borbu nakon serije udaraca De Friesa, proglasivši tehnički nokaut. Ovom pobjedom, De Fries je po dvanaesti put uspješno obranio pojas, učvrstivši svoje mjesto u povijesti KSW-a.

Haratyk obranio pojas, Brichta i Pawlik slavili pred domaćom publikom

Sunaslovna borba večeri donijela je okršaj za titulu u poluteškoj kategoriji između prvaka Rafała Haratyka (19-5-2) i izazivača Bartosza Leśka (14-5-2). U taktičkom meču koji je potrajao svih pet rundi, Haratyk je pokazao više i zasluženo slavio jednoglasnom odlukom sudaca, zadržavši pojas u svom vlasništvu.

Domaća publika imala je razloga za slavlje zahvaljujući nastupima svojih boraca. Češka zvijezda Leo Brichta (13-3) pružio je impresivnu izvedbu protiv Brazilca Werllesona Martinsa, završivši borbu tehničkim nokautom u prvoj rundi nakon samo 3 minute i 27 sekundi. U još jednom češko-poljskom dvoboju, Mateusz Pawlik je odlukom sudaca nadjačao Matúša Juráčeka.

Nokauti koji su podigli Werk Arenu na noge

Iako su borbe za titulu bile u fokusu, dva trenutka s uvodnog dijela programa posebno su zapalila atmosferu u dvorani. Radilo se o dva brutalna nokauta koja su pokazala svu snagu i atraktivnost slobodne borbe.

Kurekov silovit završetak

U borbi srednje kategorije između Bartosza Kureka i Adriana Dudeka, fanovi su svjedočili demonstraciji sirove snage. Nakon izjednačene prve runde, Kurek je u drugoj preuzeo inicijativu. U 4:28 druge runde, Kurek je serijom razornih udaraca prisilio suca na prekid, upisavši pobjedu impresivnim tehničkim nokautom.

POGLEDAJTE VIDEO: Kurek brutalno nokautirao Dudeka

Munjeviti udarac Laure Grzyb

Najbrži završetak večeri pripao je Lauri Grzyb u ženskoj borbi u dogovorenoj težini do 58 kg. Njena protivnica, Čehinja Karolína Vaňková, nije se ni snašla, a borba je već bila gotova. Grzyb je isporučila savršeno tempiran udarac u tijelo koji je Vaňkovu odmah poslao na pod. Sudac je prekinuo meč nakon samo 56 sekundi prve runde, a Poljakinja je upisala jednu od najupečatljivijih pobjeda u karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Vaňková nije mogla više nakon ovoga, pogledajte kako ju je Laura sredila

KSW kao europski MMA div i tvornica talenata

Osnovan 2004. godine, Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) prerastao je u europskog MMA giganta i ključnu platformu za razvoj boraca. Događaji poput KSW 111 u Češkoj pokazuju uspješnu ekspanziju organizacije izvan Poljske. KSW nije samo pozornica za europske zvijezde poput De Friesa, već i dokazana "tvornica talenata" za najveću svjetsku promociju, UFC. Borci poput bivših KSW prvaka Mateusza Gamrota i Karoline Kowalkiewicz ostvarili su zapažene karijere u oktogonu, što potvrđuje visoku razinu kvalitete i konkurentnosti unutar KSW-a.

KSW 111 je ispunio sva očekivanja – ponudio je dominantnu predstavu dugogodišnjeg prvaka, napetu borbu za drugi pojas i eksplozivne završnice koje su digle publiku na noge. Uspješna večer u Třinecu još je jedan dokaz da KSW nastavlja rasti i postavljati standarde na europskoj MMA sceni.