Za pamćenje: Bila je to večer ratnika, drame i spektakularnih nokauta

BK Arena u Kigaliju, glavnom gradu Ruande, 18. listopada 2025. bila je epicentar afričke MMA scene. Dugo iščekivano polufinale Professional Fighters League (PFL) Africa turnira donijelo je večer ispunjenu uzbuđenjem, tehničkom vještinom i sirovom snagom, potvrđujući zašto je Afrika kontinent s nezaustavljivim rastom borilačkog talenta. Iako su ulog bili plasmani u veliko finale, događaj je obilježila i neočekivana drama dan prije borbi.

Drama na vaganju mijenja raspored borbi

Dan prije spektakla, službeno vaganje unijelo je nemir u organizaciju. Čak četiri borca nisu uspjela zadovoljiti propisanu težinu, što je dovelo do značajnih promjena u rasporedu. Najveća promjena dogodila se u perolakoj kategoriji, gdje su Patrick Ocheme i Abdoul Razac Sankara, koji su trebali predvoditi događaj, promašili granicu od 65,8 kg. Njihova borba je, umjesto polufinalne, postala "catchweight" okršaj bez turnirskog značaja.

Zbog toga je čast da predvode večer pripala borcima bantam kategorije: Južnoafrikancu Nkosi "Kralju mnogih nacija" Ndebeleu (9-3) i neporaženom Zimbabveancu Simbarasheu "Jastrebu" Hokonyi (6-0). Njihov je sudar postao novi glavni meč večeri, a pobjednik je osigurao svoje mjesto u finalu turnira koje će se održati 20. prosinca u Beninu. Kazne su izrečene i Karimu Hennièneu te Wasiju Adeshini, koji su morali predati 20% svojih honorara protivnicima zbog prekoračenja težine.

Angolski 'Ratnik' Esperança opravdao očekivanja

Jedan od najiščekivanijih mečeva večeri bio je polufinalni okršaj u velter kategoriji između angolske zvijezde Shida Borisa Esperançe (10-1) i neporaženog kamerunskog borca Octavea Ayinde (7-0). Esperança, borac koji ponosno nosi nasljeđe svoje zemlje – nacije ratnika oblikovane teškom poviješću – ušao je u kavez kao favorit publike, poznat po svojoj karizmi i plesu koji je sastavni dio njegove kulture.

"U mojoj zemlji plešemo bez obzira pobijedili ili izgubili. To je dio onoga tko smo", izjavio je Esperança uoči borbe.

Svoj je pobjednički ples izveo i u Kigaliju. Od prvog zvona nametnuo je svoj ritam, pokazujući superiornost u svim segmentima borbe. Iako je Ayinda poznat kao opasan finišer, protiv svestranog Angolca nije imao rješenja. Esperança je dominirao borbu te ju je završio tehničkim nokautom (TKO) nakon 3 minute i 46 sekundi prve runde, osiguravši si mjesto u povijesnom prvom finalu PFL Africa velter kategorije. Njegova pobjeda nije bila samo posljedica talenta, već, kako sam kaže, "rezultat napornog rada".

Nokaut večeri: Kaneova munjevita pobjeda

Ako je Esperançina pobjeda bila demonstracija tehničke dominacije, onda je nastup teškaša Abdoullayea Kanea bio čista eksplozija. U alternativnoj borbi teške kategorije protiv Emmanuela Mukama, borca iz zaklade Francisa Ngannoua, Kaneu je trebalo samo 23 sekunde da završi posao.

Nakon kratkog početnog pritiska uz ogradu, Kane je ispalio precizan i razoran udarac nogom u glavu (head kick) koji je Mukama trenutačno poslao u nesvijest. Bio je to "walk-off" nokaut koji je podigao cijelu BK Arenu na noge i bez sumnje postao glavni kandidat za nokaut godine unutar PFL Africa promocije. Ovom pobjedom Kane se na spektakularan način vratio nakon poraza diskvalifikacijom u četvrtfinalu, dokazavši da je sila na koju treba računati.

Put prema finalu se nastavlja

PFL Africa 3 u Ruandi ispunio je sva očekivanja. Od drame na vagi do dominantnih nastupa i brutalnih nokauta, večer je pružila sve ono što MMA čini jednim od najuzbudljivijih sportova na svijetu. Borci su pokazali srce, vještinu i odlučnost, a pobjednici su sada korak bliže osvajanju naslova prvaka i glavne nagrade. Dok se prašina u Kigaliju sleže, oči cijelog kontinenta sada su uprte prema finalu u Beninu, gdje će se okruniti prvi kraljevi afričkog PFL-a.

