Hrvatski ratnik razbio Engleza pa poručio: 'Stavite me protiv bilo koga, sve ću ih uništiti!'

Sinoć je u Leedsu Marko Martinjak stigao po ono zbog čega je došao; borbu za BKB titulu u bridger kategoriji protiv Daniela Podmorea (9-3), koji je javno izazvao Hrvatskog borca i držao pojas koji je nekada pripadao Martinjaku, a koji je on ranije izgubio zbog inaktivnosti.

Meč je eksplodirao praktički odmah. Nakon samo 15 sekundi Podmore je uzdrmao Martinjaka i poslao ga u nokdaun, no hrvatski borac se brzo ustao. Taj prvi udarac razbudio je u njemu žestoku reakciju: u idućih 40-ak sekundi Martinjak je uzvratio serijom preciznih i teških udaraca te poslao protivnika u drugi nokdaun.

Podmore se još jednom podigao, ali Martinjak je namirisao priliku i krenuo odlučno. Slijedila je nova razorna serija — lijevi kroše i kombinacije kroše-apercat poslale su Engleza na pod, iz kojeg se ovaj put više nije uspio vratiti. Sudac je prekinuo meč i slavlje u Leedsu je moglo početi.

Iako je Marko loše ušao u dvoboj, uslijedila je gotovo uraganska preobrazba: Martinjak je dominirao i na kraju uzeo naslov. Time je vratio pojas u svoju kolekciju — sada uz titulu u super-cruiser kategoriji drži i BKB naslov prvaka u bridger kategoriji (-102 kg).

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva kanonada u Ruandi, ovakvim udarcima nitko se ne bi mogao oduprijeti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Statistički, Martinjak je potvrdio status zvijeri ovog sporta: ovo mu je sedma uzastopna pobjeda, pri čemu je šest od tih sedam završio već u prvoj rundi. Nakon meča nije krio emocije ni poruke; kritizirao je BKB-ovu P4P listu jer ga nisu svrstali na prvo mjesto i poručio publici jasne riječi:

"Ja sam zasigurno broj 1 na ‘P4P‘ ljestvici. Tip iz male Hrvatske uništava sve redom. Stavite me protiv bilo koga, sve ću ih uništiiti!', nakon toga dodao je, "Zahvaljujem svom timu na pripremama. Ne možeš biti prvak ako samo daješ batine, moraš i primiti batine. Čini se da sam slomio ruku, ali j**i ga. Slušajte, j***š BKB rang liste, ja sam najbolji borac u pound-for-poundu, najbolji borac na svijetu iz malene Hrvatske. Hvala i ovih 16 luđaka što su doletjeli u Leeds podržati me, kao i svima koji su uz mene."

Upitan hoće li pokušati napasti pojaseve i u težim kategorijama, Martinjak je odgovorio otvoreno: "Vidjet ćemo. Ruka mi je slomljena, ali ako dođe dobra ponuda, zašto ne."

POGLEDAJTE VIDEO: Vaňková nije mogla više nakon ovoga, pogledajte kako ju je Laura sredila