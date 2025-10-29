Dirljiva objava s Poljuda za Jean-Michela Nicoliera: 'Heroj čija djela ne blijede'

Nakon vijesti da su na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, Naš Hajduk objavio je dirljiv video i napisao par rečenica.

"Nakon više od tri desetljeća, rodom Francuz, životom i djelom Hrvat, Jean-Michel Nicolier napokon počiva u miru. Heroj čija djela ne blijede. Neka ti je laka zemlja" napisali su uz dirljiv video s Poljuda uz taktove pjesme The Sound of Silence.

Jean-Michel Nicolier, mladić iz Vesoula, u rujnu 1991. godine pridružio se obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a. Bio je ranjen 9. studenog na Sajmištu.

Slom obrane dočekao je u vukovarskoj bolnici iz koje je 20. studenog 1991. godine odveden u ranim jutarnjim satima. Istoga dana, u večernjim satima, mučki je maltretiran u teškim batinama pa smaknut u potiljak na Ovčari.