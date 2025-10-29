EMOTIVNI VIDEO /

Dirljiva objava s Poljuda za Jean-Michela Nicoliera: 'Heroj čija djela ne blijede'

Dirljiva objava s Poljuda za Jean-Michela Nicoliera: 'Heroj čija djela ne blijede'
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Naš Hajduk se oglasio povodom vijesti da su na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci

29.10.2025.
13:52
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon vijesti da su na Ovčari pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera, Naš Hajduk objavio je dirljiv video i napisao par rečenica. 

"Nakon više od tri desetljeća, rodom Francuz, životom i djelom Hrvat, Jean-Michel Nicolier napokon počiva u miru. Heroj čija djela ne blijede. Neka ti je laka zemlja" napisali su uz dirljiv video s Poljuda uz taktove pjesme The Sound of Silence. 

Jean-Michel Nicolier, mladić iz Vesoula, u rujnu 1991. godine pridružio se obrani Vukovara kao pripadnik HOS-a. Bio je ranjen 9. studenog na Sajmištu. 

Slom obrane dočekao je u vukovarskoj bolnici iz koje je 20. studenog 1991. godine odveden u ranim jutarnjim satima. Istoga dana, u večernjim satima, mučki je maltretiran u teškim batinama pa smaknut u potiljak na Ovčari.

HajdukPoljudJean-michel Nicolier
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EMOTIVNI VIDEO /
Dirljiva objava s Poljuda za Jean-Michela Nicoliera: 'Heroj čija djela ne blijede'