Hajduk protiv Cibalije u osmini finala Kupa traži prolaz dalje i šestu pobjedu zaredom

Hrvatski nogometni kup, osmina finala 0 Cibalia : 0 Hajduk

CIBALIA:

HAJDUK:

Hajduk protiv Cibalije u Vinkovcima igra osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa.

Bijeli plasman u četvrtfinale traže protiv momčadi koja trenutačno drži sedmu poziciju Prve NL, a vodi ih trener Tomislav Čuljak. U posljednjoj prvenstvenoj utakmici odigrali su 2:2 s Hrvacama na domaćem terenu. Do ove faze natjecanja stigli su pobijedivši Vukovar 1:0 u šesnaestini finala.

"Očekuje nas teška utakmica. Kup je uvijek težak, znamo taj teren. Moramo biti fokusirani, imati dobar pristup. Cibalia ima vrlo dobru momčad. Sigurno će nas pokušati iznenaditi, a motivacija bi trebala biti ista kod obje momčadi. Želimo proći dalje", ovako je utakmicu najavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

Hajduk je za vikend upisao petu uzastopnu pobjedu svladaši Goricu u gostima 3:1 te tako skočio na prvo mjesto HNL-a. Bit će ovo ujedno i četvrto po redu gostovanje za momčad trenera Garcije. Podsjetimo, Hajduk je do osmine finala stigao nakon što je prethodno pobijedio Koprivnicu u gostima 4:1.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ne može računati na Marka Livaju, Marina Skelina i Ismaela Dialla.

Prije više do sedam godina Hajduk i Cibalia odigrali su posljednju službenu utakmicu. Vinkovački klub tada je bio član najvišeg ranga natjecanja, a Bijeli su u toj utakmici na Poljudu pobijedili 4:0.

Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagat će mu Stipe Brajković iz Šibenika i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti sudac je Nikola Vuković iz Osijeka. VAR sudac je Ivan Vučković iz Zagreba, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.