Iz Štampara otkrili što su našli u torbama dostavljača: 'To ne bi smjelo biti u hrani'

Od poznatih do manje poznatih restorana – inspektori su naručili različitu hranu. Dostavljače koji su ju donijeli i zaustavili su, ali i provjerili. Gledalo se u kakvom su higijenskom stanju termobox torbe, ali i osobna higijena dostavljača.

I dok su neke bile doista uredne, u 20 posto njih utvrđena je nehigijena i nedostatak pranja, čišćenja i dezinfekcije.

Da doista ne rade, utvrdio je i Inspektorat. Osim torbi, nadzirali su i agregatore. U 20 takvih nadzora utvrđeno je više od 30 nepravilnosti. Izrečeno je i 15 kazni u iznosu od 3590 eura.

O nalazu Državnog inspektorata razgovarali smo u RTL-u Danas s Brankom Kolarićem, ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, koji je proveo analizu u ovom inspekcijskom nadzoru.

Otkrio je što su one pokazale analize i rekao: "U ovim rezultatima pronađeno je da je hrana kontaminirana bakterijama koje mogu izazvati crijevne zarazne bolesti i koje ne bi smjele biti u hrani."

Rekao je da to može biti ozbiljno za zdravlje ljudi.

Crijevne boleti i opasnosti

"Mnogo ljudi u Zagrebu dobije crijevnu bolest - proljev, povraćanje, povišenu temperaturu i mi za njih ne znamo jer oni ne idu ni svom liječniku. Ali to može biti opasno za nekoga tko je star, bolestan, za malu djecu i dojenčad jer proljev i povraćanje mogu dovesti do dehidracije, a u nekim slučajevima i do fatalnog ishoda."

Nastavio je da građani moraju biti sigurni u hranu koju kupuju i konzumiraju i na sustavu je – od Ministarstva zdravstva, zdravstvenih ustanova, sanitarne inspekcije i samih proizvođača hrane i dostavljača – da svi u lancu rade svoj posao.

"Ovdje se dogodilo to da je hrana kontaminirana – to može biti zato što je bila na nečistoj površini, ili da nije dobro oprana ili je predugo stajala izvan hladnjaka. To su sve razlozi zbog kojih se bakterije mogu razmnožiti", naveo je.

Pokazalo se da problem nije samo u torbama dostavljača nego i u restoranima. Bio je slučaj da salata u restoranima nije bila dobro oprana.

No ne reagiraju svi isto.

"Također, ovisi koji dio hrane pojedemo i koliko bakterija, ali svatko će nekako reagirati ako dovoljno unese – od mučnine i grčeva u trbuhu do proljeva s temperaturom, pa sepsa se može razviti ako se pojede puno bakterija. Mi kontroliramo, uzimamo briseve torbica i košarica. Ali to je više za estetiku i higijenu nego što bi to smjelo doći u kontakt s hranom jer hrana ima svoju ambalažu pa i dvije ambalaže. U konkretnom slučaju radilo se da je mjesto pripreme hrane bilo kontaminirano", rekao je Kolarić.

Miris i okus otkrivaju

Na pitanje može li kupac primijetiti da nešto nije u redu, odgovorio je:

„Mi možemo primijetiti miris, pa i okus, ali neke stvari ne. Od polja do stola svi su dužni čuvati da hrana bude zdrava i zdravstveno sigurna. Dakle, ovdje se dogodio propust za koji građani ne mogu znati i ne trebaju znati. Ja bih rekao da naša inspekcija, Državni inspektorat, jako dobro radi svoj posao. Međutim, njih je malo i treba im dati više ljudi te više financijskih sredstava da se kontrole češće provode, jer očito sami proizvođači ne rade kontrole. Pozivam i one koji proizvode hranu, odnosno poslužuju je, da sami mogu donijeti uzorke hrane i kontrolirati kakvoću, kvalitetu i zdravstvenu ispravnost."

Na Zavodu inače svakodnevno provjeravaju mikrobiologiju hrane, gleda se i patvorenost hrane, nutritivna vrijednost i kemijski sastav.

"Kada se dogodi da u hrani bude nešto nedozvoljeno, brzo reagiramo – zatvorimo, saniramo i vidimo zbog čega je došlo do propusta, kako bi se izbjeglo ponavljanje takve situacije", rekao je.

Državni inspektorat nastavlja s inspekcijama u restoranima. Dio uzoraka već je stigao u ‘Andriju Štampara’. Rezultati bi trebali biti poznati za otprilike dva tjedna.

