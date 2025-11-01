Voće koje s razlogom zovu supernamirnicom: Pomaže regulaciji šećera u krvi i čuva srce

Jabuka je najrasprostranjenije i najomiljenije voće na svijetu, a njezine nutritivne vrijednosti i zdravstvene prednosti predmet brojnih znanstvenih istraživanja.

Zahvaljujući bogatom sastavu vitamina, minerala, vlakana i bioaktivnih spojeva, jabuka ima značajnu ulogu u prevenciji kroničnih bolesti i održavanju općeg zdravlja. Njezin utjecaj proteže se od poboljšanja probavnog sustava i regulacije tjelesne težine do zaštite kardiovaskularnog zdravlja, čime zaslužuje status funkcionalne namirnice u svakodnevnoj prehrani, piše Healthline.

Nutritivne vrijednosti jabuke

Jedna srednje velika jabuka (oko 200 grama) sadrži otprilike 100 kalorija, no njezina prava vrijednost leži u bogatstvu mikronutrijenata. Sastoji se od oko 85 posto vode, što je čini odličnom za hidrataciju, a ujedno je i značajan izvor dijetalnih vlakana. Sadrži oko 4.5 grama vlakana, što čini više od 15 posto preporučenog dnevnog unosa. Osim toga, jabuke su dobar izvor vitamina C, ključnog za imunitet i zdravlje kože te kalija, koji je važan za regulaciju krvnog tlaka. Ipak, njezina najveća snaga krije se u jedinstvenoj kombinaciji vlakana i biljnih spojeva.

Jabuke su iznimno bogate topivim vlaknom zvanim pektin. U probavnom sustavu pektin stvara gelastu tvar koja usporava probavu, produžuje osjećaj sitosti i pomaže u kontroli apetita, što je čini idealnom namirnicom za regulaciju tjelesne težine. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija jabuka može biti povezana s gubitkom kilograma. Osim toga, pektin djeluje kao prebiotik, odnosno hrana za dobre bakterije u našim crijevima. Zdrava crijevna mikrobiota ključna je za cjelokupno zdravlje, od probave i imuniteta do mentalnog blagostanja.

Pomaže kod zdravlja srca i regulira šećer

Ovi plodovi obiluju snažnim antioksidansima, poput flavonoida (posebice kvercetina), klorogenske kiseline i katehina. Ovi spojevi štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima i oksidativnim stresom, koji su povezani s razvojem brojnih kroničnih bolesti.

Studije su pokazale da redovita konzumacija jabuka može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Pektin i polifenoli zajedno djeluju na snižavanje razine "lošeg" LDL kolesterola i krvnog tlaka. Posebno je važno naglasiti da se najveća koncentracija ovih korisnih spojeva nalazi upravo u kori jabuke, stoga je za maksimalnu korist preporučljivo jesti neoguljene plodove.

Zahvaljujući visokom udjelu vlakana, jabuke imaju nizak glikemijski indeks, što znači da ne uzrokuju nagli porast razine šećera u krvi. Vlakna usporavaju apsorpciju šećera, što pomaže u održavanju stabilne razine glukoze. Znanstvene analize potvrđuju da je veći unos jabuka i krušaka povezan sa smanjenim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Jedenje jabuke prije obroka može čak pomoći u smanjenju skoka šećera nakon jela, što je čini pametnim izborom za sve, a osobito za osobe s predijabetesom.

