Neke biljke su prirodni antibiotici: Sedam namirnica koje pomažu da se obranimo od bolesti

Određeni biljni ekstrakti, eterična ulja, pa čak i hrana imaju antibiotska svojstva. Na primjer, neki ekstrakti hrane i povrća mogu spriječiti rast bakterija u hrani. To uključuje češnjak, med i određeno bilje.

Prirodni antibiotici

Antibiotici se koriste za ubijanje ili inhibiranje rasta bakterija. Iako antibiotike možda smatrate modernim lijekom, oni zapravo postoje stoljećima. Poput mnogih današnjih antibiotika, izvorni antibiotici potječu iz prirodnih izvora.

Ponekad se svojstva ovih prirodnih izvora protežu izvan hrane i mogu pomoći u vašoj osobnoj higijeni. Ekstrakt brusnice sadrži antibakterijske i antioksidativne spojeve, što ga čini kućnim lijekom za infekcije mokraćnog sustava (IMS), navodi Healthline.

Bilje također može biti antibiotik. Mala studija uzorka 58 kineskih biljaka otkrila je da 23 imaju antibakterijska, a 15 antifungalna svojstva. Studija iz 2014. godine otkrila je da je biljna terapija jednako učinkovita kao i kemijski antibiotik u liječenju poremećaja prekomjernog rasta bakterija u tankom crijevu.

Namirnice za imunitet

Redovita konzumacija raznovrsne hranjive hrane bogate vitaminima i mineralima, poput agruma, špinata, crvenih paprika i đumbira, može pomoći u jačanju imunosnog sustava, piše Healthline.

Međutim, vrijedi zapamtiti da nas sama prehrana ne može održati zdravima. Također je važno vježbati, održavati umjerenu tjelesnu težinu i ograničiti navike poput pušenja i velike konzumacije alkohola.

Sedam najboljih prirodnih antibiotika i pojačivača imunosnog sustava

Iako je uravnotežena prehrana ključna za jačanje imuniteta, sama hrana ne može i ne bi trebala zamijeniti liječenje, osim ako vam to ne preporuči liječnik.

1. Med

Med je jedan od najstarijih poznatih antibiotika, koji datira još iz davnih vremena. Egipćani su često koristili med kao prirodni antibiotik i za zaštitu kože.

Foto: Pexels

Med sadrži vodikov peroksid, koji može objasniti neka od njegovih antibakterijskih svojstava. Također ima visok sadržaj šećera, što može pomoći u zaustavljanju rasta određenih bakterija. Osim toga, med ima nisku pH vrijednost. To djeluje tako što odvlači vlagu od bakterija, uzrokujući njihovu dehidraciju i odumiranje.

Da biste koristili med kao antibiotik, nanesite ga izravno na ranu ili zaraženo područje. Med može pomoći u uništavanju bakterija i pomoći u procesu zacjeljivanja. Ako je moguće, odlučite se za sirovi Manuka med. Ovaj oblik meda nudi najviše zdravstvenih prednosti.

Med možete konzumirati i kao pomoć u liječenju unutarnjih infekcija. Za umirujući tretman, jednostavno progutajte cijelu žlicu ili je umiješajte u toplu šalicu biljnog čaja.

Med je općenito siguran za upotrebu na koži ili u tijelu, iako nikada ne biste trebali davati med dojenčetu mlađem od godinu dana. Umjesto toga, posavjetujte se sa svojim liječnikom za odgovarajuću alternativu.

2. Ekstrakt češnjaka

Odavno se smatra da češnjak ima antimikrobna svojstva. Studija iz 2021. godine zaključila je da su organosumporni spojevi u češnjaku učinkoviti protiv širokog spektra bakterija.

Koncentrat ili ekstrakt češnjaka možete kupiti u lokalnoj trgovini zdrave hrane. Također ga možete sami napraviti namakanjem nekoliko češnja češnjaka u maslinovom ulju.

Foto: Shutterstock

Češnjak je općenito siguran za gutanje, ali velike doze mogu uzrokovati unutarnje krvarenje. Do dva češnja dnevno smatra se prihvatljivom dozom. Ako uzimate dodatak prehrani s češnjakom, svakako slijedite upute za doziranje.

Ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije upotrebe češnjaka kao antibiotika. Velike doze češnjaka mogu pojačati učinke ovog lijeka.

3. Ekstrakt smirne

Mnogi ljudi su upoznati sa smirnom, ali njena sposobnost da odbija štetne klice manje je poznata.

Istraživači su u studiji iz 2000. godine zaključili da ekstrakt smirne može ubiti nekoliko svakodnevnih patogena. To uključuje:

Escherichiju coli,

Zlatni stafilokok (Staphylococcus aureus),

Pseudomonas aeruginosa,

Kandidu (Candida albicans).

In vitro studija iz 2020. godine otkrila je da ulje smirne preferencijalno ubija bakterije koje ne rastu, a da organizmi ne izgrade otpornost. Bakterije koje ne rastu su metabolički aktivne, ali se ne dijele te su često vrlo tolerantne na antibiotike, što može dovesti do trajnih i ponavljajućih infekcija.

Smirna se općenito dobro podnosi, ali njena konzumacija može uzrokovati proljev. Ako se smirna nanese na kožu, moguća je pojava blagog osipa. Ako se konzumira u velikim dozama, smirna može uzrokovati srčane probleme.

Slijedite upute za doziranje na etiketi pakiranja smirne te se prije konzumacije posavjetujte sa svojim liječnikom.

4. Eterično ulje timijana

Mnoga potpuno prirodna sredstva za čišćenje kućanstva sadrže eterično ulje timijana. Pokazalo se da je ovo ulje posebno korisno protiv bakterija otpornih na antibiotike.

U studiji iz 2011. godine, istraživači su testirali učinkovitost eteričnih ulja lavande i timijana. Oba ulja testirana su u skupini od preko 120 sojeva bakterija. Istraživači su otkrili da je eterično ulje timijana učinkovitije u ubijanju bakterija od eteričnog ulja lavande.

Foto:

Eterično ulje timijana namijenjeno je samo za vanjsku upotrebu. Ne biste trebali uzimati ulje timijana oralno (na usta). Prije nanošenja na zahvaćeno područje, obavezno razrijedite eterično ulje s jednakim dijelovima baznog ulja. Uobičajena bazna ulja uključuju kokosovo i maslinovo ulje.

Nanošenje nerazrijeđenog eteričnog ulja na kožu može uzrokovati upalu i iritaciju. Osobe s visokim krvnim tlakom ili problemima s hipertireozom ne bi trebale koristiti eterično ulje timijana.

5. Eterično ulje origana

Karvakrol je sastojak koji se nalazi u eteričnom ulju origana. Ima važna terapeutska svojstva koja dodatno aktiviraju zacjeljivanje u tijelu kada se udahnu. Utvrđeno je da karvakrol u ulju origana pomaže u zacjeljivanju čira na želucu i smanjuje upalu.

Za liječenje gljivičnih infekcija na koži, dodajte jednu kap eteričnog ulja origana po žličici baznog ulja poput maslinovog ili kokosovog ulja. Nanesite smjesu na zahvaćeno područje.

Ulje origana možete raspršiti i u zraku kako biste pomogli u čišćenju infekcija sinusa. Ne biste trebali gutati eterično ulje origana ili koristiti nerazrijeđeno eterično ulje na koži.

6. Agrumi

Većina ljudi se odmah okreće vitaminu C nakon što se prehlade. To je zato što može pomoći u jačanju imunosnog sustava.

Foto:

Smatra se da vitamin C povećava proizvodnju bijelih krvnih zrnaca, koja su ključna za borbu protiv infekcija. Većina agruma bogata je vitaminom C.

Popularni agrumi su:

Grejp,

Naranče,

Klementine,

Mandarine,

Limuni,

Limete.

Budući da ga vaše tijelo ne proizvodi niti pohranjuje, potrebna vam je dnevna doza vitamina C za održavanje zdravlja. Preporučena dnevna količina za većinu odraslih je:

75 miligrama za žene,

90 miligrama za muškarce.

Ako se odlučite za dodatke prehrani, izbjegavajte uzimanje više od 2000 miligrama dnevno.

7. Đumbir

Đumbir je još jedan sastojak kojem se mnogi okreću nakon što se razbole. Đumbir može pomoći u smanjenju upale, što može pomoći u smanjenju grlobolje i upalnih bolesti. Također može pomoći kod mučnine.

Iako se koristi u mnogim slatkim desertima, đumbir ima određenu ljutinu u obliku gingerola, relativnog pouzdanog izvora kapsaicina.

Đumbir također može smanjiti kroničnu bol, a možda čak posjeduje i svojstva snižavanja kolesterola.

